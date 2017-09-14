Экстремистские проекты: молодые, дерзкие, радикальные, опасные

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В последнее время количество молодежных радикальных группировок в Украине стремительно растет, грозя выходом ситуации из-под контроля власти. Бескомпромиссные, молодые, дерзкие, называющие себя патриотами. Быть инакомыслящим и становится у них на пути сегодня небезопасно.

"Анафема" против политиков

В Украине в соцсетях набирает популярности новое подпольное движение "Анафема".

Как известно, слово "анафема" у церковников означает "отлучение от церкви", проклятие.

Движение "Анафема" заявляет, что будет уничтожать врагов страны. Как пишут СМИ, первой целью названа борьба с политиком, лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.

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"Наша миссия — очистка Украины от российских агентов влияния и местных уродов-коллаборационистов, — говорится в программе "Анафемы". — Цель №1 — Виктор Медведчук, которого все ошибочно считают влиятельной и даже демонической фигурой, но на самом деле он мелкой шестеркой россиян. Мы будем действовать всеми методами, пока Медведчук и его приспешники не исчезнут с украинского реальности. Путь Медведчука закончится под ростовским забором. Мы гарантируем! После этого придет очередь других".

Пока сами организаторы движения остаются неизвестными для общественности. Первой акцией "Анафемы" стала печать и распространение 24 августа в Киеве "народного альманаха" возле станций метро. Следующей — нанесение на асфальт, столбы, стены и заборы в Киеве принтов с червем, который является символом движения.

"Политики, юридические лица, пропагандисты, фейковые общественные деятели, продажные журналисты — каждый, кто брал деньги или берет деньги у Медведчука за развал Украины изнутри, будет назван, найден и наказан", — анонсируют активисты.

Комментируя появление нового движения "Анафема", директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отмечает, что в Украине радикальные националисты уже вытесняют умеренных.

"Ставится совершенно четкая цель уничтожить его и других людей, которые хотят завершить то, что сейчас происходит. Я знаю бывших журналистов, которые поддерживают эту идею", — пишет Погребинский.

Он также добавил, что такие действия подпадают под статьи уголовного кодекса.

В то же время блогер Андрей Скатерной считает, что сегодня на такие организации есть запрос в обществе, однако опасность в том, что народный бунт — жестокий и беспощадный, так как у каждого своя правда.

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По его мнению, "Анафема" — террористическая организация, поскольку называют своей целью "уничтожение без суда и следствия различных деятелей, сами они себя так, ессно, не кличут"

"Конечно, запрос есть у многих и мы тут не первые — вспомните "Святые из Бундока" из кино и германскую РАФ из жизни…. что касается самой Анафемы я не верю в ее реальность, вернее в готовность что-то делать. Потому что кто хочет — делает, а зачем предупреждать жертву? Ну или они реально готовы показать, что никакая охрана им не помеха. Но в любом случае, прознав про Анафему появятся куча ее последователей.Только этим мешает Медведчук, а другим будет мешать Тимошенко, а третьим — журналисты, велосипедисты и так далее. Ведь народный суд, как и бунт — он жестокий и беспощадный — как радиотерапия. Лекарство на крайний случай и с большим побочным эффектом. Ведь он уничтожает по справедливости, которая у каждого своя….", — пишет он в своем блоге.

Рожденные революцией

С14 — молодежное неформальное объединение, лидерами которого являются Александр Войтко и Евгений Карась.

Александр Войтко был журналистом и преподавал в Киево-Могилянской академии.

Евгений Карась — киевский активист, который принимал участие в протестах против застройки сквера Стуса и перестройки Гостиного двора. В 2014 году он баллотировался в Киевсовет по спискам "Свободы", но не прошел.

Изначально активисты С14 появлялись на местах незаконных застроек, а также митингах под ВР. Были они и на Майдане, откуда часть активистов записалась в добровольческие батальоны.

"Нашей идеологией является украинский национализм, но много внимания уделяем социальной деятельности", — заявлял в июле 2017 года Евгений Карась ВВС Украина.

При этом в организации отрицали связи с неонацистскими идеями — говорят, что цифра "14" в названии появилась потому, что "Сич" была создана 14 октября, а не из-за связи с неформальной символикой праворадикальных движений "1488".

Члены организации проводят специфическую деятельность, в частности "воспитательные беседы" с теми, кого считают "сепаратистами".

"…мы считаем, что это надо пресекать с самого начала. У людей, которые ходят по мирным городам и считают, что Украина — это не государство, здесь должен быть "Русский мир" или сочувствуют боевикам ЛДНР — не просто идеология. Это те, кто уже завтра может начать стрелять и убивать", — говорит Евгений Карась.

Кроме того, еще в марте 2017 года С14 выступала с заявлением о намерении блокировать российский бизнес в Украине.

Вместе с тем, активисты заверяют — никого не бьют, а лишь занимаются "мелким хулиганством".

Хотя, как писали СМИ, в июне 2017 года представители С14 напали на бывшего журналиста, а ныне социалиста Дениса Жарких. Журналиста избили, предварительно пустив в лицо слезоточивый газ "Черемуха". Нападавшие, в частности, пытались выяснить, "чей Крым". Инцидент произошел на улице Банковой после заседания Высшего специализированного суда, в котором рассматривалось "дело Коцабы".

"Черная стрела" и "Монолит"

В полку организаций украинских радикальных националистов появились и такие новые молодежные организации как "Черная стрела" и "Монолит". Одной из первых их акций стало совместное шествие с членами С-14 и ГК "Азов" в манифестации 14 октября 2016 года в Киеве.

Обе организации также дружественны "Белому Молоту" и проводят совместные акции.

Доминирующей идеологией таких организаций становится неоязычество. Они уверены, что кроме войны на востоке, в Украине идет невидимая для всех война христианства и язычества.

Как писала "Страна" ссылаясь на источник в Нацполиции, "Черная стрела" и "Монолит" созданы для силовых действий в отношении тех, кого руководство этих организаций сочтет "сепаратистами", "предателями", коррупционерами или "кремлевскими шпионами".

Руководство "Черной Стрелы" ставит целью радикальное воздействие на органы власти и дистанцируется от каких-либо политических партий, привлекая молодых людей, которые недовольны политической ситуаций в Украине.

Также, писали СМИ, есть информация, что активисты из "Черной стрелы" и "Белого молота" причастны к враждебным акциям против УПЦ МП.

По материалам из открытых источников интернет