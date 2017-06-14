"Моджахеды по вызову". Власть использует националистов вслепую

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Шума много, а толку мало. Именно так можно охарактеризовать деятельность неформального объединения С14. Вечные активисты, вечные борцы с тем, за что платят и что может помочь привлечь спонсоров. Молодым и голодным только и надо, что пошуметь, да чтобы о них вспомнил хоть кто-то.

Но парни играют с огнем.

Рожденные революцией

Киевской неформальное объединение С14, возглавляемое Евгением Карасем, близко к ВО "Свобода". C14 "свободовцы" всегда привлекали к сомнительным мероприятиям. Активисты появлялись на местах незаконных застроек, а также митингах под ВР. Были они и на Майдане, откуда часть активистов записалась в добровольческие батальоны.

Но сегодня они из немногих, на кого не делают ставку серьезные игроки. Сегодня члены С14 хватаются за любую возможность напомнить о себе. Перечень их деяний поражает.

Так, за прошлую неделю движение С14, как пишут они в отчете на свой странице в Facebook, совершили немало "добрых" дел.

"Сходили на суд до ублюдка Руслана Коцаби. Трошки посприяли репресіям хунти щодо проросійської мразюки". "Вирахували та спіймали сволоту, яка дев'ятого травня побила дочку Святослава Бойко за український прапор".

Поддержали побратимов из "Правого сектора" возле ГПУ и "мукачевских повстанцев" (бойцов "ПС", приехавших на разборки к нардепу Ланьо, убивших охранника и устроивших перестрелку с милицией — Ред.) отпустили через час. Но и отметились в суде по "донецкому бандиту Щуру", который угрожал убить сотрудника Нацполии.

С14 Кременчук и С14 Винница продолжили борьбу с "ригайлівками". Досталось также магазинам, которые продают алкоголь несовершеннолетним. А в Кременчуге С14 даже заставили местного чиновника исполнять свои обязанности, после чего улицы города стали чище.

Среди прочих дел, которые С14 внесли в свой актив, оказалось, что они еще и Робин Гуды — заступились за девушку, которую пытались "кинуть" и обокрасть на автомойке.

Моджахеды по вызову

Ребята из С14 — типичные моджахеды по вызову, уверен политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"В Киеве С14 действует давно, под руководством выходца из "свободовской" среды Евгения Карася, который начинал с борьбы с застройщиками, а в последнее время переключился на политику. Известен захватом офиса КПУ в Киеве во время Майдана и его последующим сожжением, а также захватом Киевсовета и его погромом. Это наглядный показатель того, с кем имеем дело", — отмечает в комментарии РИА Новости Украина политолог.

В нападении на социалиста Жарких, как говорят люди осведомленные, Карась использовал околофанатскую группировку "Террор-фэмили", подчеркивает политолог.

"По большому счету, в любом нормальном государстве такие бы патриоты давно хлебали баланду на нарах, но у нас действует патриотическая франшиза и они кем-то "крышуются" — то ли СБУ, то ли МВД. У С14, похоже, "крыша" СБУ. Их они используют в качестве "неуправляемого элемента", когда с помощью радикалов имитируется "возмущенная общественность", которая требует расправы с изменниками. Как пример, процесс над Коцабой", - отмечает Андрей Золотарев.

С финансированием у них не так все гладко. Но сегодня легко можно выйти из положения, считает политолог, ведь любой конфликт с застройщиками приносит прибыль, многие откупаются от назойливых активистов. Но обычно для финансирования подобных организаций изыскивается специальный резерв спецслужб.

"С14 будут существовать до тех пор, пока они не перейдут дорогу серьезным ребятам, которые с таким же успехом могут выложить их физиономии в сеть и назначить вознаграждение за их отрезанные уши. От этого их не защитит "крыша" спецслужбы.



Но сегодня ребята-романтики чувствуют безнаказанность. Вот в Днепре на 9 мая действовала отдельная группа С14, которая "крышуется" нардепом Денисенко и курируется "свободовцем" Дороленко: ее повязали со всем арсеналом, но отпустили. Не возникло даже вопросов, для чего они собрались, что собирались делать.

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Когда произойдет смена политического цикла и тем, кто придет на смену этим, надо будет показать чистоту своих рук, не исключено, что эти ребята пойдут под раздачу. Каждого ждет своя ночь длинных ножей", — прогнозирует Андрей Золотарев.

А пока же они нужны власти, она будет их использовать в качестве своих бультерьеров.