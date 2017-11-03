Лидер Сербской радикальной партии требует выслать посла Украины

КИЕВ, 3 ноя — РИА Новости Украина. Лидер оппозиционной Сербской радикальной партии Воислав Шешель призвал правительство страны объявить персоной нон грата посла Украины в Белграде Александра Александровича.

Шешель обвинил украинского дипломата в "оскорблении сербского народа", сообщает местное издание Danas.

"Следует просто и быстро выгнать его с территории Сербии", – заявил сербский радикал на заседании парламента.

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Напомним, ранее Александрович в интервью Balkan Insight заявил, что Сербия недостаточно реагирует на факты участия своих граждан в военных действиях в Донбассе на стороне ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В министерстве иностранных дел Сербии вскоре заявили, что посол Украины якобы предпринимает целенаправленные попытки ухудшения отношений Сербии с Россией. Также МИД Сербии обвинил украинского посла в нарушении Венской конвенции и пригрозил применить меры в связи с его скандальным интервью об использовании Россией Сербии для дестабилизации ситуации в Европе.

По данным открытых источников, Воислав Шешель более 11 лет находился в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого в разжигании межнациональной розни, подстрекательстве к геноциду, совершению убийств, пыток, преследованию и жестокому обращению с боснийцами и хорватами в период распада Югославии.

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В 2014 году Шешель был условно освобожден из предварительного заключения по состоянию здоровья и вернулся в Белград. 31 марта 2016 года Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии оправдал его.