Министерство советов. Сколько советников у главы МВД?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Народный избранник и фейсбучный спикер МВД Антон Геращенко заявил о решении сложить с себя полномочия советника министра Арсена Авакова. Врочем, едва ли от его ухода оскудеет список советников главы Министерства внутренних дел, насчитывающий на сегодняшний день 19 человек – советников министра Патронатной службы и на общественных началах. Среди них небезызвестные одиозные Зорян Шкиряк и Илья Кива, нардеп Ольга Богомолец, член общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Карл Волох и многие другие.

По данным СМИ, в целом советники Авакова – люди ему знакомые и преданные либо по политической деятельности, либо по бизнесу. Также есть и несколько человек времен Кучмы-Януковича. Подробнее – в обзоре РИА Новости Украина.

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Cоветники Патронатной службы

80-летний Василий Дурдинец (советник c 1.07.2016) в 1997 году был и.о. премьер-министра, позднее возглавлял Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций, также был чрезвычайным послом в Венгрии. Дурдинец является заслуженным работником МВД с 1990 года и генералом внутренней службы Украины с 1997 года.

Имя Михаила Апостола (советник с 4.07.2016) прогремело на всю Украину после обнародования списков так называемой "черной бухгалтерии" Януковича летом 2016 года. Сообщалось, что Апостол после прохождения в Раду от БЮТ в 2012 году получил колоссальную сумму от бухгалтеров Януковича – 1 миллион 420 тысяч долларов, а деньги ему передавал регионал Евгений Геллер. Апостол в ответ на обвинения заявил, что опубликованные материалы – подделка документов, а его хотят дискредитировать.

Михаил Апостол / Facebook Михаил Апостол

Иван(советник с 4.07.216) в нулевых был народным депутатом, а позднее при Викторевозглавлял Тернопольскую ОГА. В 2012 году прошел в парламент от "Батькивщины", однако в 2014-году от "Народного фронта" в Раду не пробился. Стойко входил в состав комиссий по аттестации руководителей ГУ Нацполиции в ряде областей, когда в СМИ появились данные, что у него нет юридического образования.

Владимир Филенко (советник с 4.07.2016) в 90-ых был нардепом и советником премьер-министра Валерия Пустовойтенко, в нулевых активно участвовал в Оранжевой революции и еще дважды становился нардепом, в последний раз – от БЮТ.

По данным СМИ, Филенко, Апостол, Стойко, отбирали в состав аттестационной комиссии и представителей общественности.

84-летний Андрей Василишин (советник с 4.07.2016) в начале девяностых возглавлял МВД, а с начала нулевых является советником Министерства внутренних дел Украины.

Иван Варченко (советник с 1.05.2016) неоднократно становился доверенным лицом и советником крупных политических фигур. Так, во время президентских выборов 2004 года он представлял интересы Виктора Ющенко — на тот момент кандидата на пост первого лица Украины. В 2005 году стал советником новоназначенного председателя Харьковской областной государственной администрации Арсена Авакова по политико-правовым вопросам, три года спустя, в 2008-м — стал советником министра финансов Виктора Пинзеныка. А в 2009-м году стал доверенным лицом еще одного кандидата на пост президента Украины — Юлии Тимошенко. После Евромайдана был назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя ХОГА.

Василий Кобко (советник с 1.03.2017) является ректором Юридического лицея имени Ярослава Кондратьева Национальной академии внутренних дел и замом начальника Департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности МВД.

Общественники

Владимир Мартыненко (советник с 02.03.2016) был помощником-консультантом депутата Рады 8-го созыва от фракции "Народный фронт" Игоря Бриченко. Согласно данным журналистов, Мартыненко с 2015 года руководит ОО "Центром предотвращения и противодействия коррупции", которая, как и она сам, критикует НАБУ. Мартыненко возглавляет Общественный совет при МВД и входит в Коллегию.

След.net.ua Владимир Мартыненко

Марину(советник с 19.01.2017) называют топ-менеджером бизнес-империи семьи Авакова. В начале этого года Аваков неградил Епишину оружием – пистолетом "Форт 9".

Экс-дипломат Тигран Авакян (советник с 27.07.2016) был вице-президентом харьковского акционерного коммерческого банка "Базис", а позднее стал помощником-консультантом Авакова в бытность его нардепом. Авакян возглавлял Департамент обеспечения деятельности министра внутренних дел, стратегического анализа и прогнозирования МВД, однако уволился по собственному желанию, а его кресло заняла Анастасия Деева.

28-летний "Титановый Джексон" Евгений Терехов был назначен советником Авакова с марта 2017-го. Терехов служил в 20-м батальоне территориальной обороны "Днепр" (теперь — 20-й отдельный мотопехотный батальон 93-й бригады). В конце августа 2014 года был тяжело ранен в голову в под Марьинкой. После лечения его стали называть "Титановым Джексоном" из-за титановой пластины, которой ему закрыли дыру в черепе. Из-за ранения был комиссован. В 2015 году Терехов участвовал в выборах мэра Павлограда, прошел во второй тур, но уступил победу представителю партии "Оппозиционный блок" Анатолию Вершине.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Ситуация под Печерским районным судом. Евгений Терехов

По материалам открытых источников интернет