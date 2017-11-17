Министерство советов. Сколько советников у главы МВД?

Оксана Максимова, РИА Новости Украина
Народный избранник и фейсбучный спикер МВД Антон Геращенко заявил о решении сложить с себя полномочия советника министра Арсена Авакова. Врочем, едва ли от его ухода оскудеет список советников главы Министерства внутренних дел, насчитывающий на сегодняшний день 19 человек – советников министра Патронатной службы и на общественных началах. Среди них небезызвестные одиозные Зорян Шкиряк и Илья Кива, нардеп Ольга Богомолец, член общественного совета по вопросам люстрации при Министерстве юстиции Карл Волох и многие другие.
По данным СМИ, в целом советники Авакова – люди ему знакомые и преданные либо по политической деятельности, либо по бизнесу. Также есть и несколько человек времен Кучмы-Януковича. Подробнее – в обзоре РИА Новости Украина.
Читайте также: Как Геращенко ушел, но остался. Обсуждение в соцсетях
Cоветники Патронатной службы
80-летний Василий Дурдинец (советник c 1.07.2016) в 1997 году был и.о. премьер-министра, позднее возглавлял Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций, также был чрезвычайным послом в Венгрии. Дурдинец является заслуженным работником МВД с 1990 года и генералом внутренней службы Украины с 1997 года.
Имя Михаила Апостола (советник с 4.07.2016) прогремело на всю Украину после обнародования списков так называемой "черной бухгалтерии" Януковича летом 2016 года. Сообщалось, что Апостол после прохождения в Раду от БЮТ в 2012 году получил колоссальную сумму от бухгалтеров Януковича – 1 миллион 420 тысяч долларов, а деньги ему передавал регионал Евгений Геллер. Апостол в ответ на обвинения заявил, что опубликованные материалы – подделка документов, а его хотят дискредитировать.
Владимир Филенко (советник с 4.07.2016) в 90-ых был нардепом и советником премьер-министра Валерия Пустовойтенко, в нулевых активно участвовал в Оранжевой революции и еще дважды становился нардепом, в последний раз – от БЮТ.
По данным СМИ, Филенко, Апостол, Стойко, отбирали в состав аттестационной комиссии и представителей общественности.
84-летний Андрей Василишин (советник с 4.07.2016) в начале девяностых возглавлял МВД, а с начала нулевых является советником Министерства внутренних дел Украины.
Иван Варченко (советник с 1.05.2016) неоднократно становился доверенным лицом и советником крупных политических фигур. Так, во время президентских выборов 2004 года он представлял интересы Виктора Ющенко — на тот момент кандидата на пост первого лица Украины. В 2005 году стал советником новоназначенного председателя Харьковской областной государственной администрации Арсена Авакова по политико-правовым вопросам, три года спустя, в 2008-м — стал советником министра финансов Виктора Пинзеныка. А в 2009-м году стал доверенным лицом еще одного кандидата на пост президента Украины — Юлии Тимошенко. После Евромайдана был назначен временно исполняющим обязанности заместителя председателя ХОГА.
Василий Кобко (советник с 1.03.2017) является ректором Юридического лицея имени Ярослава Кондратьева Национальной академии внутренних дел и замом начальника Департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности МВД.
Общественники
Владимир Мартыненко (советник с 02.03.2016) был помощником-консультантом депутата Рады 8-го созыва от фракции "Народный фронт" Игоря Бриченко. Согласно данным журналистов, Мартыненко с 2015 года руководит ОО "Центром предотвращения и противодействия коррупции", которая, как и она сам, критикует НАБУ. Мартыненко возглавляет Общественный совет при МВД и входит в Коллегию.
Экс-дипломат Тигран Авакян (советник с 27.07.2016) был вице-президентом харьковского акционерного коммерческого банка "Базис", а позднее стал помощником-консультантом Авакова в бытность его нардепом. Авакян возглавлял Департамент обеспечения деятельности министра внутренних дел, стратегического анализа и прогнозирования МВД, однако уволился по собственному желанию, а его кресло заняла Анастасия Деева.
28-летний "Титановый Джексон" Евгений Терехов был назначен советником Авакова с марта 2017-го. Терехов служил в 20-м батальоне территориальной обороны "Днепр" (теперь — 20-й отдельный мотопехотный батальон 93-й бригады). В конце августа 2014 года был тяжело ранен в голову в под Марьинкой. После лечения его стали называть "Титановым Джексоном" из-за титановой пластины, которой ему закрыли дыру в черепе. Из-за ранения был комиссован. В 2015 году Терехов участвовал в выборах мэра Павлограда, прошел во второй тур, но уступил победу представителю партии "Оппозиционный блок" Анатолию Вершине.
По материалам открытых источников интернет