Нардеп: Луценко передал в СБУ дело по злоупотреблениям в НАПК

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина.

Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил, что генеральный прокурор Юрий Луценко передал расследование по злоупотреблениям в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции в Службу безопасности Украины. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook

"По моей информации, несколько часов назад решением генерального прокурора Юрия Луценко уголовное производство в отношении руководства НАПК по фактам, обнародованным Анной Соломатиной, забрали из НАБУ и передали в СБУ", — сообщил Найем.

Он отметил, что теперь все процессуальные действия по этому делу, обыски, выемку документов, допросы сотрудников НАПК будут проводить представители СБУ.

"Мало того, что это является нарушением Уголовно-процессуального кодекса, это еще и прямой конфликт интересов, поскольку, напомню, среди прочего бывший сотрудник НАПК сообщала, что Нацагенство по предотвращению коррупции напрямую курируется сотрудниками Администрации президента", — добавил Найем.

Напомним, ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о незаконном обогащении в отношении генерального прокурора страны Юрия Луценко.

Ранее Юрий Луценко заявил, что детективы НАБУ незаконно прослушивали более ста чиновников.