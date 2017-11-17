Нардеп: Луценко передал в СБУ дело по злоупотреблениям в НАПК

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина.
"По моей информации, несколько часов назад решением генерального прокурора Юрия Луценко уголовное производство в отношении руководства НАПК по фактам, обнародованным Анной Соломатиной, забрали из НАБУ и передали в СБУ", — сообщил Найем.
Он отметил, что теперь все процессуальные действия по этому делу, обыски, выемку документов, допросы сотрудников НАПК будут проводить представители СБУ.
"Мало того, что это является нарушением Уголовно-процессуального кодекса, это еще и прямой конфликт интересов, поскольку, напомню, среди прочего бывший сотрудник НАПК сообщала, что Нацагенство по предотвращению коррупции напрямую курируется сотрудниками Администрации президента", — добавил Найем.
Напомним, ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о незаконном обогащении в отношении генерального прокурора страны Юрия Луценко.
Ранее Юрий Луценко заявил, что детективы НАБУ незаконно прослушивали более ста чиновников.