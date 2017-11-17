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    Политика

    Нардеп: Луценко передал в СБУ дело по злоупотреблениям в НАПК

    (обновлено: )8301
    По словам Найема, "несколько часов назад решением генерального прокурора Юрия Луценко уголовное производство в отношении руководства НАПК по фактам, обнародованным Анной Соломатиной, забрали из НАБУ и передали в СБУ".
    Юрий Луценко
    Фото со страницы ГПУ в Facebook

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. 

    НАБУ
    twitter.com/nab_ukr
    НАБУ Vs. НАПК. Власть и коррупция - вместе навеки
    Нардеп от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил, что генеральный прокурор Юрий Луценко передал расследование по злоупотреблениям в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции в Службу безопасности Украины. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

    "По моей информации, несколько часов назад решением генерального прокурора Юрия Луценко уголовное производство в отношении руководства НАПК по фактам, обнародованным Анной Соломатиной, забрали из НАБУ и передали в СБУ", — сообщил Найем.

    Он отметил, что теперь все процессуальные действия по этому делу, обыски, выемку документов, допросы сотрудников НАПК будут проводить представители СБУ.

    "Мало того, что это является нарушением Уголовно-процессуального кодекса, это еще и прямой конфликт интересов, поскольку, напомню, среди прочего бывший сотрудник НАПК сообщала, что Нацагенство по предотвращению коррупции напрямую курируется сотрудниками Администрации президента", — добавил Найем.

    Напомним, ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о незаконном обогащении в отношении генерального прокурора страны Юрия Луценко.

    Ранее Юрий Луценко заявил, что детективы НАБУ незаконно прослушивали более ста чиновников.

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