Луценко рассказал, что случилось c "деньгами Януковича"

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Деньги, которые были конфискованы у бывшего президента Виктора Януковича, никуда не исчезали и давно находятся на счетах Госказначейства. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, опубликовав подтверждающие данный факт документы.

Пост Юрия Луценко в Facebook

"Всех, кто не может без измен, спешу разочаровать: все 1,5 миллиарда долларов, которые были спецконфискованы у членов ОПГ Януковича никуда не исчезали и давно находятся на счетах Госказначейства", — написал Луценко.

Напомним, информация о приговоре Краматорского суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения отсутствовала в Едином госреестре судебных решений.