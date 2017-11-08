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    Политика

    Луценко рассказал, что случилось c "деньгами Януковича"

    (обновлено: )141
    Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в соцсети, деньги в сумме 1,5 миллиарда долларов никуда не исчезали и давно находятся на счетах Госказначейства.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Деньги, которые были конфискованы у бывшего президента Виктора Януковича, никуда не исчезали и давно находятся на счетах Госказначейства. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, опубликовав подтверждающие данный факт документы.

    Пост Юрия Луценко в Facebook
    "Всех, кто не может без измен, спешу разочаровать: все 1,5 миллиарда долларов, которые были спецконфискованы у членов ОПГ Януковича никуда не исчезали и давно находятся на счетах Госказначейства", — написал Луценко.

    Напомним, информация о приговоре Краматорского суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов бывшего президента Виктора Януковича и его окружения  отсутствовала в Едином госреестре судебных решений.

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