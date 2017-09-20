НАБУ незаконно прослушивало более 100 чиновников – Луценко

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) незаконно прослушивало более ста чиновников, заявил в среду генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"У меня есть юридические доказательства того, что НАБУ, получив разрешение на прослушивание 18 человек, осуществляло прослушивание более 140. Это люди из охраны президента Украины и другие должностные лица из разных ветвей власти", — цитирует сайт телеканала Еспрессо.TV слова Луценко.

Генпрокурор добавил, что уже доложил об этой ситуации руководителю НАБУ. По его словам, первые результаты по этому делу ожидают через несколько месяцев.

Ранее СМИ сообщили о задержании депутата Киевского городского совета, бывшего соратника экс-мэра столицы Леонида Черновецкого Сергея Крымчака (фракция "Еднисть"). До этого детективы провели обыски в офисах компаний, помощников и родственников Крымчака.