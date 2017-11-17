Луценко прокомментировал дело против него

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что в отношении него Национальным антикоррупционным бюро Украины возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении.

"Если я не ошибаюсь, это пятое, шестое, а может уже больше — уголовное производство, которое имеет отношение ко мне", — сказал Луценко журналистам, общение с которыми транслировали украинские телеканалы.

По его словам, ряд уголовных дел, которые были возбуждены в отношении него, уже закрыты из-за отсутствия состава преступления.

"В данном случае я не удивлен, что владелец золотой лопаты (Ренат Кузьмин – ред.), который обвиняется прокуратурой в расхищении 1,2 миллиона гривен (45 тысяч долларов) государственных средств и скрывается на территории России, написал на меня заявление", — сказал Луценко.

Он заявил, что ни он, ни его жена Ирина Луценко, которая является депутатом Рады, представителем президента Украины в парламенте, не обязаны в декларации показывать два парковочных места, которые приобрел их 28-летний сын, проживающий отдельно. Генпрокурор добавил, что уверен в законности своей позиции.

СМИ ранее сообщали, что украинские правоохранители нашли золотую лопату в ходе обыска в доме Кузьмина. Бывший заместитель генпрокурора Украины позже назвал "фейком" эту информацию.