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    Политика

    Луценко прокомментировал дело против него

    (обновлено: )10001
    Генеральный прокурор Юрий Луценко напомнил, что это уже пятое или шестое дело, возбужденное проти него. Однако все они были закрыты из-за отсутствия состава преступления.
    Юрий Луценко
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что в отношении него Национальным антикоррупционным бюро Украины возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении.

    "Если я не ошибаюсь, это пятое, шестое, а может уже больше — уголовное производство, которое имеет отношение ко мне", — сказал Луценко журналистам, общение с которыми транслировали украинские телеканалы.

    По его словам, ряд уголовных дел, которые были возбуждены в отношении него, уже закрыты из-за отсутствия состава преступления.

    "В данном случае я не удивлен, что владелец золотой лопаты (Ренат Кузьмин – ред.), который обвиняется прокуратурой в расхищении 1,2 миллиона гривен (45 тысяч долларов) государственных средств и скрывается на территории России, написал на меня заявление", — сказал Луценко.

    Он заявил, что ни он, ни его жена Ирина Луценко, которая является депутатом Рады, представителем президента Украины в парламенте, не обязаны в декларации показывать два парковочных места, которые приобрел их 28-летний сын, проживающий отдельно. Генпрокурор добавил, что уверен в законности своей позиции.

    СМИ ранее сообщали, что украинские правоохранители нашли золотую лопату в ходе обыска в доме Кузьмина. Бывший заместитель генпрокурора Украины позже назвал "фейком" эту информацию.

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