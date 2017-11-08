Луценко и "Ощадбанк" отрицают исчезновение более $150 млн

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Генпрокурор Украины Юрий Луценко и "Ощадбанк" отрицают информацию, распространенную Национальным антикоррупционным бюро, о пропаже со счетов государственного банка более 150 миллионов долларов, принадлежащих компании Quickpace Limited, которые были арестованы в рамках "газового дела".

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в среду заявило, что расследует пропажу более 150 миллионов долларов, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с беглым депутатом Рады Александром Онищенко. По данным НАБУ, в "Ощадбанке" объяснили это тем, что средства якобы были перечислены в госбюджет на основании суда в Донецкой области. При этом в НАБУ отметили, что во время допроса должностные лица госбанка не смогли предоставить подтверждение перечисления средств в госбюджет.

"У нас есть справки из "Ощадбанка" о том, что они перечислили эти деньги, справки от Госказначейства о том, что эти деньги зачислены в госбюджет, в конце концов, есть показатели профицита госбюджета примерно на эту сумму. Тем не менее НАБУ сегодня заявляет, что деньги куда-то пропали. Это не соответствует действительности", — сказал Луценко в среду во время общения с журналистами. Он посоветовал антикоррупционному бюро не бросаться такими обвинениями.

Как позже сообщила пресс-служба "Ощадбанка", "согласно Уголовному кодексу Украины, спецконфискация применяется по решению суда путем возвращения всех активов в собственность государства, что и было сделано "Ощадбанком" в четком и безусловном соответствии с требованиями законодательства". Средства находятся на счетах Госказначейства, сообщается на официальном сайте госбанка.

При этом в банке отметили, что должностные лица "Ощадбанка" предоставили детективам НАБУ исчерпывающую информацию, а также напомнили, что действуют ограничения, установленные Генпрокуратурой относительно распространения определенной информации.

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Против Онищенко возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица компании "Укргаздобыча" при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.

Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину.