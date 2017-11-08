НАБУ расследует хищение денег Онищенко из "Ощадбанка"

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование в отношении должностных лиц государственного "Ощадбанка" по факту пропажи более 150 миллионов долларов, сообщила в среду пресс-служба НАБУ.

Похищенные средства принадлежат компании Quickpace Limited, которую связывают с депутатом Рады Александром Онищенко.

"Национальное антикоррупционное бюро пытается установить судьбу около 156,8 миллиона долларов и 218,1 тысячи гривен (более 8 тысяч долларов по курсу Нацбанка), которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с депутатом Александром Онищенко и были арестованы по решению суда от 24.05.2016 на счетах в ОАО "Ощадбанк" в рамках расследования так называемого "газового дела", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, эти деньги исчезли со счетов банка. Как отмечается, в "Ощадбанке" объяснили это тем, что средства якобы были перечислены в госбюджет на основании решения суда в Донецкой области.

Указывается, что правоохранители допросили должностных лиц банка, в ходе которого они не смогли предоставить подтверждение перечисления средств в госбюджет. В результате чего НАБУ завело уголовное дело по факту совершения неустановленными должностными лицами "Ощадбанка" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.

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Против Онищенко возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица компании "Укргаздобыча" при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.

Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину.