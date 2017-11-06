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    Политика

    Нардеп Онищенко прокомментировал сообщения о получении им гражданства ФРГ

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (370)

    (обновлено: )42
    По словам разыскиваемого украинскими правоохранителями нардепа Александра Онищенко, он получает рабочую визу с гражданством. Депутат предложил изданию, в котором появилась информация получении им гражданства ФРГ, опубликовать подтверждающие документы.
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Депутат Рады Украины Александр Онищенко заявил РИА Новости, что подал документы на оформление рабочей визы, а не гражданства в Германии, как сообщили ранее СМИ.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Онищенко пытается получить гражданство в Германии.

    На вопрос, просил ли он гражданство в Германии, Онищенко ответил отрицательно.

    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН
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    "Нет, конечно. Журналист (опубликовавший информацию, о том, что Онищенко просит предоставить ему немецкое гражданство – ред.) путает рабочую визу с гражданством", — сказал Онищенко.

    При этом депутат предложил изданию, в котором появилась соответствующая информация, опубликовать подтверждающие документы.

    Ранее руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс в отношении нардепа Александра Онищенко.

    Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

    Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

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