В Антикоррупционной прокуратуре сообщили о заочном суде над Онищенко

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс в отношении нардепа Александра Онищенко, заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

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"Будет заочное расследование, ходатайство о специальной процедуре осуждения подано", — сказал глава САП.

Холодницкий также рассказал, что дело о "пленках Онищенко" еще не закрыто.

"По пленкам Онищенко прокурорами даны указания еще в январе. Я тогда говорил, что он должен дать еще какие-то доказательства, подтверждающие его слова. Он не предоставил доказательств. Поэтому оснований для объявления кому-либо подозрения нет… Еще не закрыли. Может, он облагоразумится и даст какую-то информацию", — пояснил Холодницкий в интервью "Цензор.НЕТ".

Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.