Интерпол отказался разыскивать мать нардепа Онищенко - СМИ

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Интерпол отказал Генеральной прокуратуре Украины в розыске Инессы Кадыровой, матери депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которого подозревают в хищение госимущества в особо крупных размерах, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на соответствующее уведомление из Интерпола.

В марте Кадырова была задержана в Испании как одна из организаторов так называемой "газовой схемы" Онищенко. В мае Интерпол отказался объявлять в розыск самого Онищенко, которого подозревают в хищение госимущества в особо крупных размерах.

По данным "Страны.ua", в документе Интерпола говорится, что комиссия по контролю файлами Интерпола изучила дело Кадыровой и отклонила его из-за несоответствия правилам организации.

"Тщательно изучив все детали этого дела, комиссия постановила, что данные, зарегистрированные в базе Интерпола, не были составлены в соответствии с правилами Интерпола. Следовательно, комиссия решила удалить данные из базы. В соответствии с этим данные были удалены из файлов Интерпола 31 июля 2017 года", — говорится в сообщении.

Интерпол уже оповестил все свои бюро об удалении "красной пометки" Кадыровой из базы.

Против депутата Онищенко возбуждено дело по статье "Хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица ряда предприятий, в том числе компании «Укргаздобыча», при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов. Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину. Депутат также подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.