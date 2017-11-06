Разыскиваемый нардеп Онищенко добивается гражданства Германии - СМИ

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Александр Онищенко, которого правоохранительные органы Украины подозревают в хищении госимущества в особо крупных размерах, подал документы на получение немецкого гражданства, сообщило в понедельник украинское бюро Deutsche Welle со ссылкой на бургомистра немецкого поселка Герцлаке Ганса Бескена, в котором поселился политик.

По данным издания, глава общины лично способствует в получении Онищенко немецкого гражданства, в частности, обратился в вышестоящие инстанции с рекомендательным письмом, в котором отметил "выдающуюся роль", которую миллионер играет для его общины.

"Я несколько раз спрашивал о состоянии дел. Как мне дали понять, процесс продвигается успешно. Я сомневался, что все удастся сделать быстро. Однако, по актуальной информации, все должно решиться положительно", — цитируют издание слова бургомистра.

По его словам, Онищенко, который владеет на территории Герцлаке большим имением и конюшней для тренировки спортивных лошадей, летом зарегистрировал там место своего жительства. Издание предполагает, что, "учитывая длительный легальный статус пребывания в Германии и отсутствие в этой стране уголовных дел против него Онищенко, очевидно, соответствует критериям на получение гражданства".

При этом Бескен рассчитывает, что Онищенко принесет пользу его общине. Украинец якобы пообещал бургомистру, что в будущем будет вкладывать деньги в организацию в Герцлаке международных соревнований по конному спорту на высшем уровне. В публикации отмечается, что немецкий бургомистр о проблемах с законом политика в Украине слышал, однако "не берется давать этому оценку".

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс в отношении нардепа Александра Онищенко.

Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.