НАБУ просило Онищенко дать показания против Мартыненко: появилась запись

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Не так давно появилась новость, что по обращению соратника экс-премьер-министра Яценюка Николая Мартыненко суд обязал Генпрокуратуру возбудить уголовное производство против главы отдела НАБУ Андрея Калужинского, о чем сообщил один из адвокатов Мартыненко Петр Бойко.

По словам адвоката, Калужинский якобы требовал от Александр Онищенко предоставить любые доказательства против Мартыненко в обмен на закрытие уголовного дела.

"В жалобе изложены все фактические обстоятельства, в частности, то, что Калужинский по интернет-связи, разговаривая с Онищенко, требовал от него любые доказательства против Николая Мартыненко, — заявил Бойко в интервью "Громадському". — То есть идет речь о преследовании конкретного лица, а именно Мартыненко. Это разве не преступление? Преступление. У меня есть видео-доказательство, из которого четко видно ход разговора, видно и слышно, кто что говорит и видно, от кого это исходит".

Онищенко предоставил СМИ два фрагмента видео.

Ранее руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс в отношении нардепа Александра Онищенко.

Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.