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    Общество

    "Газовое дело" Онищенко: задержан подозреваемый, скрывавшийся больше года

    (обновлено: )43
    Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Фамилия задержанного не называется.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали еще одного предполагаемого участника преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвыдобування", который скрывался от следствия с августа 2016 года.

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    Как сообщается на сайте НАБУ, "задержанный подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины".

    Речь идет об "участие в преступной организации; завладении чужим имуществом в особо крупном размере путем злоупотребления служебным лицом служебным положением, совершенном в составе преступной организации; о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем; фиктивном предпринимательстве".

    Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

    Напомним, по этому делу в настоящее время 7 человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 человек направлены в суд, из них в отношении 7 человек вступили в законную силу обвинительные приговоры.

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