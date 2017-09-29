Довгий рассорил ГПУ и САП. Грядет новый конфликт – Карасев

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Прокуратура Киева вручила подозрение народному депутату от группы "Воля народа" Олесю Довгому. Подозрение Довгому вручил прокурор Киева Роман Говда, поскольку следствие проводила прокуратура столицы. Само же подозрение было подписано генеральным прокурором Юрием Луценко.

Депутата подозревают в злоупотреблении служебным положением, в незаконном отчуждении 10 земельных участков общей площадью 44,25 гектара. Довгий с 2006 по 2011 годы занимал должность секретаря Киевского городского совета. 11 июля Рада сняла с него депутатскую неприкосновенность.

Политолог Вадим Карасев считает, что вокруг "дела Довгого" намечается конфликт между Генеральной прокуратурой и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

"Складывается впечатление, что у Холодницкого и Луценко намечается конфликт. Генпрокурор и его заместитель обмениваются "колкостями", которые не оставляют в этом сомнений. В прошлую пятницу пресс-секретарь генпрокурора заявила, что ее шеф, не дождавшись визы руководителя САП Холодницкого, решил подписать подозрение Олесю Довгому. Прямая цитата: "Ждал подписи САП. Не дождался. Взял и подписал", – написал Карасев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что руководитель САП, заместитель генпрокурора Назар Холодницкий попытался оправдаться, заявив, что сначала киевская прокуратура не смогла собрать материалы.

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"Но потом все-таки собрала, и САП все переправил Луценко. Луценко как генпрокурору и подписывать подозрение депутату. Очевидно, что Холодницкий тем самым пытается дистанцироваться от провального дела Довгого, которое проталкивает Луценко. Руководитель САП явно не желает иметь отношение к персональным конфликтам Юрия Витальевича, а заставить его генпрокурор не в силах", – уточнил Карасев.

По его мнению, в НАБУ и САП нацелены не на "вчерашних врагов Луценко", а на его "сегодняшних друзей", коррупция которых старательно покрывается", а последние дела перспективны с юридической точки зрения.

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"Кроме того, руководители САП и НАБУ, в отличие от первых лиц на Резницкой, имеют должное юридическое образование и понимают бесперспективность этого дела. Подписать сегодня фейковое подозрение, значит, через какое-то время нести за это ответственность. Скажу вам, Довгий очень непростая фигура, которую многие недооценивают. Он умеет ждать. У него есть время, ресурс и связи, чтобы спустя какое-то время достойно ответить обидчикам", — подытожил Карасев.