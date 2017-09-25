Прокуратура Киева вручила подозрение нардепу Довгому

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева вручила подозрение народному депутату от группы "Воля народа" Олесю Довгому.

Подозрение Довгому вручил прокурор Киева Роман Говда, поскольку следствие проводила прокуратура столицы, сообщают Украинские новости.

Депутат Рады подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали.