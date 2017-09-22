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    Политика

    Луценко подписал сообщение о подозрении нардепу Довгому

    (обновлено: )5202
    Как сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, генпрокурор Юрий Луценко подписал подозрение Олесю Довгому перед командировкой.
    Народный депутат Олесь Довгий
    Олесь Довгий, facebook

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал сообщение о подозрении депутату Верховной Рады Олесю Довгому ("Воля народа").

    Сергей Гайдай
    Facebook Сергея Гайдая
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    Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

    "Да, подписал (сообщение о подозрении)", — сказала она "Украинским новостям".

    Сарган отметила, что генпрокурор подписал подозрение перед командировкой. Точную дату она не уточнила.

    Депутат Рады подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали.

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