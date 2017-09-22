Луценко подписал сообщение о подозрении нардепу Довгому

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал сообщение о подозрении депутату Верховной Рады Олесю Довгому ("Воля народа").

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"Да, подписал (сообщение о подозрении)", — сказала она "Украинским новостям".

Сарган отметила, что генпрокурор подписал подозрение перед командировкой. Точную дату она не уточнила.

Депутат Рады подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали.