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    Янукович подаст в суд на Луценко в ответ на "новый фейк"

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (674)

    (обновлено: )10830
    Адвокат Виктора Януковича сообщил, что у экс-президента есть счет в "Ощадбанке", на котором около 1,1 миллиона долларов, и "еще один счет", на нем около 85 тысяч долларов. Эти деньги, по словам защиты, не подлежат конфискации.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича готовит иск против генпрокурора Юрия Луценко из-за распространения им недостоверной информации о намерении конфисковать 200 миллионов долларов, принадлежащих, по словам ГПУ, бывшему главе государства и его окружению, заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

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    РИА Новости Украина
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    Ранее Луценко заявил, что Генпрокуратура в ближайшие дни объявит о спецконфискации еще 200 миллионов долларов, которые, по словам главы ведомства, принадлежат Януковичу и его окружению.

    "Это новый фейк, который распространяет Генеральная прокуратура Украины о конфискации очередных "миллионов Януковича". Также, как и распространенная ранее информация о конфискации 1,5 миллиардов долларов… Мы готовим иск о запрете Юрию Луценко распространять заведомо ложную информацию, которая вводит общество в заблуждение", — приводятся в сообщении адвокатской компании "Авер лекс" слова Сердюка.

    Он добавил, что у Януковича есть счет в "Ощадбанке", на котором около 1,1 миллиона долларов, и "еще один счет", на нем около 85 тысяч долларов. Эти деньги, по словам Сердюка, являются личными средствами бывшего президента и не подлежат конфискации.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Януковича. По его словам, "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.

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