Большая коммерческая тайна ГПУ

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Аппетиты прокуроров растут не по дням, а по часам и складывается впечатление, что расценки на закрытие уголовных дел растут вместе с ценами на продукты питания, ЖКХ и энергоносители. ГПУ разработала и успешно осваивает интересную схему получения быстрой выгоды от бизнесменов или же людей, на их взгляд, состоятельных — уголовное дело или же фабрикуется или же реанимируется старое, уже давно пылящееся в архиве. Да и расценки на закрытие уголовного производства уже давно перевалили за миллионы даже не украинской гривны, а американских долларов. Сколько человек уже откупилось от сфабрикованных дел, сложно сказать, они молчат о том, в какую сумму им обошлась свобода. Но есть те, кого прокуроры пытаются достать и они не скрывают правду.

Миллионы за свободу

Два миллиона долларов — такова цена закрытия уголовного производства в отношении Станислав Денисюк. его ГПУ подозревает в том, что он будучи главой областной налоговой администрации, в "составе созданной и организованной экс-президентом Украины Виктором Януковичем преступной организации принимал участие в реализации незаконной схемы по минимизации налогов (организации "налоговых площадок"), которые привели к незаконному использованию налогового кредита" и нанесли убытки государству якобы на более 308 млн гривен.

24 мая в 15 областях Украины проводилось одновременно 454 обыска. 23 бывших сотрудников налоговой из разных областей Украины на вертолетах были доставлены в Киев. 25 мая Денисюк был арестован с правом внесения залога 100 млн 320 тыс. гривен. Такой суммы он не мог внести за свое освобождение и поэтому по сей день содержится в СИЗО.

И, как рассказал РИА Новости Украина адвокат Станислава Денисюка Сергей Вилков, ГПУ, а именно прокуроры под начальством военного прокурора Анатолия Матиоса вымогают за закрытие уголовного дела 2 миллиона долларов. И такой метод в ГПУ практикуется уже давно.

"Еще когда ГПУ возглавлял Махницкий ходили разговоры о том, что повсеместно продаются уголовные производства. А слухи не возникают на пустом месте, если система прогнила и все погрязли в коррупции. Когда пришел Ярема, все притихло и остановилось. Говорили, что вопросы надо решать только с Яремой напрямую, а к нему не все могли дойти. На местах боялись брать. Когда пришел Шокин, рассказывали, что любой вопрос можно решить за 50 тысяч долларов минимум. Все перестали бояться, зарплаты прокуроров нельзя назвать большими. А когда пришел в ГПУ Луценко, возросли аппетиты, а Матиос (замгенпрокурора, военного прокурора Украины) подмял под себя большинство экономических дел, которые к военной прокуратуре не имеют никакого отношения. Вот и сегодня он занимается делом по гемодиализу и сегодня они отжимают этот бизнес на других лиц. Сегодня самый основной рассадник коррупции идет от господина Матиоса и от Дмитрия Борзых. Мой клиент Станислав Денисюк в суде заявил, что в СИЗО на него не только давят, на просьбу три дня не отправляют в медчасть, что фактически можно отнести к пыткам со стороны прокуратуры, с целью вымогания денег. И это они делали с первых дней его задержания. Сразу после ареста моему клиенту предлагали закрыть производство за 1 млн. долларов, потом подняли до полтора. А последняя сумма была уже 2 млн. долларов. Инспекция по личному составу ГПУ завела дело о вымогательстве, но пошла утечка информации и во время передачи денег все пошло не так. При том, что в тот период, который инкриминируется Денисюку, он не работал на свой должности. Фактически, сегодня в СИЗО сидит невиновный человек", — рассказывает адвокат Сергей Вилков.

На сегодняшний день, как поговаривают, из 23 экс-налоговиков одного якобы "сломали" и он заплатил требуемую сумму, чем освободил себя от дальнейшего преследования.

Авторитет рвется на волю

Но, если в отношении налоговиков уголовное производство открыли и оно, можно сказать свежее, то сегодня ГПУ начала реанимировать старые дела. ГПУ собирается отменить приговор суда в отношении одного из криминальных авторитетов, гражданина РФ, приговоренного к пожизненному заключению за убийство трех человек Мираба Суслова.

Это заказное убийство вызвало немалый резонанс. 2 октября 2009 года на Киевской окружной на пороге торгового центра "4RООМ" были расстреляны два сотрудников милиции из спецроты охраны "Титан" и убит владелец Шабаб Алоян, которого киллеры добили в торговом зале, где он пытался скрыться. Один из киллеров Оганесян получив смертельное ранение в перестрелке с сотрудниками милиции и умер едва отъехав от места преступления разбив автомобиль. Его напарника Левина (Батикяна) задержали через несколько дней в Житомире.

У родственников погибшего Шабаба Алояна не было сомнений, что к убийству причастен родственник Мираб Суслов. Он до этого звонил и угрожал погибшему. Да и выживший киллер после выполнения заказа перезвонил Суслову и доложил о выполненном задании. Через несколько месяцев в Казани заказчик был задержан и этапирован в Киев. Киево-Святошинский суд приговорил Суслова и Левина (Батикяна) к пожизненному лишению свободы. Приговор подтвердил Верховный суд Украины.

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"В настоящее время Мираб Суслов, который отбывает пожизненное заключение в Бердичевской колонии, через свои криминальные связи, пользуясь хаосом как в судебной и правоохранительной системе пытается отменить приговор суда. По моим данным, он подкупил некоторых руководителей ГУБОП еще в 2010 году, когда его только задержали, чтобы они помогли закрыть дело. Но они нне помогли. Но сегодня он нашел выход на ГПУ. По моим данным, доверенные лица Суслова прибыли из Российской Федерации и стимулировали заместителя Генерального прокурора Стрижевскую направить ходатайство в Верховный суд о пересмотре судебного решения (приговора о пожизненном заключении Суслова Мераб, за организацию и заказ убийства отца и двух работников милиции), по вновь открывшимся обстоятельствам", — рассказывает РИА Новости Украина сын погибшего бизнесмена Артур Алоян.

По сути, дело пытаются вернуть на дополнительное расследование, а, фактически изменить приговор с пожизненного заключения на несколько лет лишения свободы. Это дело будет рассматриваться уже 26 сентября в Верховном суде.

Выхода нет

Сегодня за деньги можно решить любой вопрос в любом из ведомств, будь то ГПУ, МВД, СБУ, подчеркивают юристы.

"Луценко подтянул в ГПУ своих людей из МВД, из ГУБОП и они поставили на поток зарабатывание денег. Потому что хотят набить свои кармы и знают, что не за горами выборы, а на выборы нужны большие деньги. Передел в бизнесе идет капитальный с применением всех без исключения госорганов. Полиция сегодня фабрикует заказные дела по указаниям прокуратуры, потому что прокуроры осуществляют процессуальное руководство — контроль. Или же уголовные производства возбуждаются по их молчаливому согласию или же по их указанию. У меня сегодня нет выхода, как переводить защиту своих клиентов в публичную плоскость", — отмечает адвокат Сергей Вилков.

Самое ужасно, как отмечает защитник, не к кому обратиться за помощью.

"У нас создан тоталитарный режим с соответственным привлечением правоохранительных органов, хотя как таковым правоохранительных органов у нас нет, потому что никто сегодня не охраняет право и, они же подмяли всю судебную систему. Такого не было при Януковиче, хотя он был узурпатор и изверг. Эти под себе перекроят все. НАБУ не поможет, не защитит антикоррупционный прокурор, который подчиняется Луценко, а своих они не сдают. Единственная надежда на прессу, на гнев украинцев. В законном порядке сегодня ничего не сделать — все подмято, все поджато и кто на крючке, кто под давлением", — подчеркивает Сергей Вилков.

Вывод напрашивается сам — при этой власти, порядка и соблюдения закона, не будет. И не удивительно, что бизнесмены стараются как можно быстрее покинуть Украину, пока не остались нищими.