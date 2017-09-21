Transparency International подала в суд на ГПУ по деньгам Януковича

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Представительство международной антикоррупционной организации Transparency International в Украине обратилось в Окружной административный суд города Киева с иском к Генеральной прокуратуре Украины, Военной прокуратуре сил АТО и Государственному предприятию "Информационные судебные системы" для отмены незаконных решений по засекречивания судебного приговора, по которому было конфисковано 1,5 млрд долларов Януковича.

Transparency International требует обнародовать этот приговор суда.

В организации отмечают, что прошло почти шесть месяцев с тех пор, как Генпрокуратура арестовала 1,5 млрд долларов денежных средств прежнего режима, а решение суда, по которому эти средства были арестованы, до сих пор не обнародованы.

"Transparency International Украина считает это тревожным сигналом, поскольку, во-первых, общество до сих пор не знает, у кого, за какие преступления и сколько точно денежных средств было конфисковано, во-вторых, если решение содержит технические несовершенства, то оно может быть обжаловано. Секретариат Transparency International и его украинское представительство уже обращались к украинскому парламенту с просьбой добиться официального обнародования результатов судебного процесса. Однако представители прокуратуры проигнорировали заседание комитета и не явились для обоснования своей позиции народным депутатам. Вместо этого, украинское представительство ТI получило безосновательное обвинение в "срыве оборонного заказа" от председателя оборонного комитета ВР”, — сообщает организация.

Генеральная прокуратура, в свою очередь, утверждает, что сама же и признала это решение государственной тайной, сообщает Transparency International.

"Для того чтобы все-таки добиться от органов власти рациональных объяснений о причинах очевидных нарушений требований законодательства, Transparency International Украина вынуждена была обратиться в Окружной административный суд Киева с иском к ГП "Информационные судебные системы", Генеральной прокуратуре Украины и Военной прокуратуре сил АТО. ТІ Украины требует отменить незаконные решения относительно секретности и обязать государственные органы наконец продемонстрировать обществу соответствующий приговор суда", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. При этом сам Янукович утверждает, что не имеет никакого отношения к арестованным средствам.