ГПУ перечислила все уголовные производства против Януковича

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура перечислила все криминальные производства, открытые в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Соответствующая информация обнародована в ответ на заявление руководителя правления Transparency International "об отсутствии в настоящее время в Украине производств по относительно Януковича".

Как сообщалось, по словам главы TI Хосе Угас, в Украине "нет ни одного дела в суде против Януковича по поводу коррупции".

В ГПУ назвали заявление ТІ дезинформацией и перечислили уголовные производства, в которых Януковичу сообщено о подозрении.

Так, экс-президенту сообщено о подозрении в уголовном производстве относительно невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" условий приватизации, незаконного выделения из госбюджета Украины 220 млн грн и приватизации 92,7906% государственного пакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости.

"Фактически следствие в производстве завершено и ожидаются судебные разрешения на осуществление специального расследования относительно его фигурантов, после чего производство будет направлено в суд. Относительно В. Януковича и Ю. Колобова судом предоставлены разрешения на осуществление специального расследования", — говорится в сообщении ГПУ.

"Также В. Януковичу, А. Януковичу, Э. Ставицкому и П. Литовченко сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту завладения государственным имуществом – урочищем "Межигорье" стоимостью 540 млн грн", — заявили в Генпрокуратуре, указав, что в суд внесены ходатайства о предоставлении разрешения на проведение специального расследования относительно фигурантов производства, после получения которого производство будет направлено в суд.

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Также Януковичу и еще трем лицам сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного завладения земельным участком лесного фонда общей площадью 17,5 га на территории Сухолуцького сельского совета Вышгородского района Киевской области.

"В суд внесены ходатайства о предоставлении разрешения на проведение специального расследования, после получения которого производство будет направлено в суд", — говорится в заявлении ГПУ.

"Вместе с тем, В. Януковичу, Ю. Захарченко и другим лицам сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту незаконного лишения свободы А. Драбинко и смещение с должности Митрополита Владимира. В настоящее время продолжается проведение ряда экспертиз, после чего уголовное производство будет направлено в суд", — уточнили в ведомстве.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что одновременно Департаментом специальных расследований проводится досудебное расследование в отношении Януковича в следующих уголовных производствах:

— по подозрению Януковича в организации фальсификации результатов голосования в Верховной Раде Украины 16 января 2014 за принятие "диктаторских" законов.

— по подозрению Януковича в получении в период ноября 2011 года — январе 2012 под видом авторского вознаграждения, замаскированной в форму "издательского договора", неправомерной выгоды в сумме 26,6 млн грн от ООО "Типография "Новый мир".

— по подозрению Януковича в создании преступной организации и совершении в ее составе тяжких и особо тяжких преступлений, в результате чего в период января-февраля 2014 причинен смерть 78 лицам и вызвано огнестрельные ранения более 180 лицам. (Дело Майдана).

Кроме того, в Генпрокуратуре сообщили, что 14 марта 2017 передали в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно Януковича, который обвиняется в государственной измене.

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"Также расследуются уголовные производства по факту совершения в течение 2010 — 2014 годов в составе преступной организации Януковича и его структурного подразделения под руководством С. Курченко тяжких и особо тяжких преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторе экономики, сфере налогообложения и других", — сообщили в ГПУ.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. На предварительном заседании в четверг суд должен решить, можно ли назначить дело к рассмотрению по существу, или же его следует вернуть прокуратуре на доработку или закрыть вообще. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции.