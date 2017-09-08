В ЕС не нашли никаких замороженных средств Януковича - адвокаты

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Еврокомиссия и государства-члены ЕС не выявили никаких средств, принадлежащих экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Об этом сообщается в заявлении представляющей интересы Януковича адвокатской конторы Joseph Hage Aaronson LLP, которое есть в распоряжении РИА Новости Украина.

Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин в интервью заявил, что около 500 килограммов золота, принадлежавшего окружению Януковича, арестовано в Евросоюзе. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что золото арестовано в Швейцарии, правоохранители предпринимают действия, чтобы оно было передано в бюджет Украины.

"В соответствии со статьей 8 Постановления Совета (ЕС) № 208/2014, которым были введены санкции Европейского союза в отношении президента Януковича, государства-члены ЕС и другие должны были немедленно сообщить Еврокомиссии любую и всю информацию, которую они имели о средствах и экономических ресурсах, принадлежащих или контролируемых президентом Януковичем, которые были заморожены в соответствии с постановлением. <…> Европейская комиссия на сегодняшний день официально подтвердила, что она не получила в соответствии с этой статьей никакой информации о денежных средствах или экономических ресурсах, принадлежащих или контролируемых президентом Януковичем, которые были заморожены в результате санкций ЕС", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии сообщил, что возврат замороженных активов украинской власти может произойти только после того, как будет установлено их незаконное происхождение.