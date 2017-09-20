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20.09.201715:42
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    Луценко анонсировал конфискацию еще $200 млн "средств Януковича"

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (673)

    (обновлено: )13403
    Ущерб, нанесенный экс-президентом Виктором Януковичем Украине, составляет в целом 40 миллиардов долларов, заявил глава Генпрокуратуры Юрий Луценко.
    Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 сен — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины в ближайшие дни объявит о спецконфискации еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению, заявил в среду глава ведомства Юрий Луценко.

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    РИА Новости Украина
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    "Через день мы объявим о спецконфискации еще 200 миллионов долларов Януковича, через месяц объявим еще", — цитирует Луценко агентство УНИАН. По его словам ущерб, нанесенный Януковичем Украине, составляет в целом 40 миллиардов долларов.

    Луценко также сообщил, что до конца 2017 года все дела о "финансовых преступлениях, совершенных Януковичем и его окружением, завершат и передадут в суд".

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Януковича. По его словам, "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.

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