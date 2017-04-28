У людей из окружения Януковича конфисковали $1,5 млрд - Турчинов

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В пятницу вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщили во время брифинга секретарь СНБО Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам Турчинова, руководство "Ощадбанка" приступило к выполнению решения суда и вместе с Госказначейством оформляет эти средства на государственные счета.

Турчинов напомнил, что полтора года в парламенте происходила "эпопея", когда по инициативе "Сергея Пашинского, Ивана Винника, Татьяны Чорновил и других был подан закон о спецконфискации, за который Верховная Рада отказывалась голосовать".

"Учитывая, что Верховная Рада так и не смогла принять это решение, хочу поблагодарить Генеральную прокуратуру, лично генерального прокурору Украины Юрия Луценко, что они без лишнего пиара, профессионально отработали дело и получили не просто решение о предварительной конфискации, а приговор суда, окончательное решение о зачислении этих средств на счета Государственного казначейства — в государственный бюджет Украины», — приводит слова Турчинова пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Украины назвал это решение суда принципиальным, потому что "из этих ресурсов предусмотрено финансирование государственного оборонного заказа, субъектов сектора безопасности и обороны".

"Кроме того, я убежден, что кроме безопасности и обороны, значительная часть средств может быть использована для финансирования серьезных социальных программ, социальной защиты наших граждан", — подытожил он.

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Напомним, 14 сентября минувшего года Кабинет министров направил на рассмотрение в Раду законопроект о спецконфискации, принятие которого позволило бы конфисковать в госбюджет арестованные на счетах в "Ощадбанке" 1,5 млрд долл., которые принадлежали чиновникам времен Януковича. Однако закон так и не был принят.