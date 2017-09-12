ГПУ: у чиновников времен Януковича изъято более $7 млн

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. За два последних месяца при обысках у бывших высокопоставленных должностных лиц времен экс-президента Украины Виктора Януковича было изъято более 7 млн долл, заявил руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, информирует "112 Украина".

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"Если говорить о проведенной работе в течение последних двух месяцев именно по выявлению имущества бывших высокопоставленных должностных лиц, то нами только денежных средств тех подозреваемых, которые у нас есть по делам, изъято более 7 млн долл., не говоря о тех самых золотых слитках, часах и других ценностях. Эта работа продолжается", — сказал Горбатюк.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе было арестовано около 500 килограмм золота, принадлежащего окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича.