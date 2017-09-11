"Золото Януковича" вернется в Украину, как деньги Лазаренко - юрист

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Одна из европейских стран арестовала более 500 килограммов золота, которое принадлежит окружению бывшего президента Виктора Януковича. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью изданию Insider.

Генпрокурор Юрий Луценко уточнил, что больше полтонны золота одного из представителей окружения Януковича обнаружили в банковских ячейках в Швейцарии. Проводятся необходимые мероприятия, чтобы это золото было арестовано и передано украинскому правительству в рамках громкого дела, которое расследует Генпрокуратура Украины.

Шансы возвращения Украине золота Януковича спрогнозировал в эфире радиостанции Голос столицы юрист, эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

(текст публикуется на языке оригинала)

Спершу хочеться звернути увагу на розбіжності у формулюваннях представників ГПУ. Золото арештовано чи ні?

— Я б зараз почав ще з третьої розбіжності, яка звучала у профільного заступника генпрокурора, який каже про те, що з оточення Януковича і з режиму Януковича, тобто пан Єнін говорить політичними словами. Тобто пан Єнін говорить як політик. Нічого дивного немає, оскільки він — бувший дипломат. Він працював в Італії в посольстві та якимось дивом він став заступником генпрокурора. Але, між іншим ви правильно звернули увагу на те, що заступник генпрокурора говорить про вже здійснений факт. Про факт, який стався, який відбувся, про те, що в одних чи в одному, чи кількох сейфах швейцарського банку, одному зі швейцарських банків знайдено півтони золота. Він, до речі, не уточнив, в якому вигляді, але так виглядає, як би це золоті злитки. Пан Луценко говорить про те, що вживаються якісь заходи. Це наш термін політиків, вживання заходів — будь-що можна під цим розуміти. Говорячи юридичною термінологією, а ці розбіжності свідчать про те, що або відбувалась якась інформація, скоріше за все, дійсно, працівниками правоохоронних органів Швейцарії зроблені якісь дії і так виглядає, що у певної особи чи певних осіб, можливо, і так, є певні статки у вигляді золота в сейфах. А от що далі відбувається… Як йде кримінальне провадження, до речі, зверну вашу увагу, що цю тему мусолять ще з весни.

Якщо ви пригадуєте, пан Єнін вже говорив, знову ж таки, про кримінальне провадження щодо людей з оточення Януковича, що весною були заарештовані і вже навіть поступили до бюджету півтора мільярди доларів. Хоча на запитання і експертів, і міжнародних представників міжнародних організацій, що, будь ласка, продемонструйте рішення суду українського, де записано, звідки ці кошти пішли, тому що суспільству невідомо. Мова йде про якісь кошти, про кошти когось, які вже не просто арештовані, а які вже навіть знаходяться вже в українському бюджеті. А ця заява Єніна — це, скажімо, наступна частина цієї ж самої справи з того ж самого оточення Януковича, знову ж таки, зі слів працівників, очільників Генпрокуратури. Так виглядає, як це чергова інформація, як у нас кажуть в Україні політики, що у нас почався політичний сезон і от кожен з політиків демонструє чи вкидує в суспільство ту чи іншу інформацію. Так виглядає, принаймні.

Яка процедура повернення таких коштів?

— Світ живе за своїми правилами. Україна, на жаль, живе за своїми. В Україні, я зразу скажу як фахівець, у нас дуже важко відбувається процедура, оскільки вона не виписана чітко в законодавстві. Вона у нас зазначається тільки у двох інструкціях.

Як це у Швейцарії відбувається, якщо це золото незаконно вивезено і належить якомусь оточенню Януковича?

— Спочатку давайте по термінам. Ким воно було вивезено? Чи взагалі воно було вивезено? Чи взагалі воно було придбано в тій же самій Швейцарії чи в іншій країні європейській і було покладено в сейфи. Тобто ми ще не знаємо саме походження цих золотих матеріалів чи злитків. Робимо припущення, що його арештували і воно, дійсно, є власністю громадянина України, який діючим законодавством визнаний злочинцем і це золото безпосередньо є доказом у кримінальному провадженні і є безпосередньо предметом того, що називається у нас неправомірна вигода. Тоді в такому випадку у нас, якщо в нас є в Україні по діючому законодавству угода з Швейцарією, тоді дивимось по процедурі, а хто, чи немає правопорушення, вчинені особою в Швейцарії і чи не нанесені збитки безпосередньо Швейцарії, тому що якщо особа вчинила злочин і в нашій країні, і в Швейцарії, можливо, і ще в деяких країнах, то всі ці особи, де особа вчинила злочин, будуть претендувати на те, щоб відшкодувати шкоду шляхом реалізації цього золота.

Якщо це золото законно придбане на території Швейцарії, але за незаконно виведені кошти з України?

— Ви хочете сказати, що людина вивела кошти у незаконний спосіб, а на території Швейцарії купила це золото, то який резон? Тоді, скажімо, давайте розділимо на дві частини. Законно людина придбала коштовності в якійсь країні. Ці коштовності є власністю цієї людини. Тоді в такому випадку Швейцарія чи та країна, де людина придбала, не має до цього товару ніякого відношення. Вона повинна віддати людині або передати у спадок чи, скажімо, іншій особі, щоб довести те, що безпосередньо за кошти, виведені з України куплене це золото це майже неможливо.

Які шанси що це взагалі станеться?

— Якщо дуже коротко, то шанси дуже мізерні і вони дорівнюють майже нулю. Я зараз скажу вам таке чому? Тому що всім відома справа Павла Лазаренка. У нас вона відома українському суспільству понад десятки років, що він вивіз кошти незаконно, нелегально та частина коштів у Швейцарії знаходиться. Приблизно можна зробити порівняння хоч якесь. І що? Вже є рішення американського суду, є рішення швейцарського суду і до сьогоднішнього дня Україна не отримала жодної копійки, жодного центу, жодного франку, жодного долару з тієї справи, а шуму, я ще раз кажу, на моїй пам'яті років 17 ми говоримо. В суспільстві іноді говорять про те, що Лазаренко прем'єр вивіз кошти України нелегально і Україна до сих пір не отримала жодної копійки. Тому приблизно такі ж шанси по цій же справі. Хоча, ще раз кажу, тут дуже багато невідомих.

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Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявил, что Янукович пытается вывести процесс из украинской юрисдикции на уровень Европы.

Ранее юрист, адвокат Евгений Лосовский в эфире "ГС" подчеркнул, что в резонансном деле о конфискации денег окружения беглого президента — одни вопросы без ответов.