Суд над Януковичем. Кого судите на самом деле, ребята?

Павел Рудяков, эксперт

Судебная система в Украине пребывает, как известно, в стадии активного реформирования. Промежуточные результаты этого процесса, к сожалению, не дают поводов для оптимизма, однако определенные изменения, пусть в большей мере формальные, декоративные, чем реальные, затрагивающие суть вещей, произошли, и продолжают происходить. Демонстрируя для Запада намерение улучшить судоустройство путём внесения изменений в законодательство, люстрации судейского корпуса, проведения конкурса для избрания нового состава Верховного суда, — власть, как и во всех остальных случаях, связанных с реформированием, гнет свою линию, стремясь добиться нужного ей результата.

В данном случае — зависимости судебной системы от "линии партии", то есть от воли государственно-политических верхов. Главные баталии, от которых, судя по всему, будет зависеть исход битвы, развернулись сегодня в связи с судебными разбирательствами, в которых фигурирует бывший президент. Власть поставила перед судами четкую задачу: осудить Виктора Януковича. Цена её невыполнения может оказаться запредельно высокой даже по меркам нашей нынешней ситуации. Угроза того, что государство окончательно останется без судебной ветви власти, отнюдь не выглядит сегодня сугубо теоретической.

11 августа в судебной сфере произошёл показательный случай, наглядно иллюстрирующий ситуацию давления на суды со стороны власти в лице тех или иных персонажей и ведомств и попыток отдельных судей ему противостоять. Судья Шевченковского районного суда Киева Оксана Хардина приняла решение не рассматривать по сути дела о выдаче автоматов со складов МВД "титушкам" 20 февраля 2014 года после расстрелов людей на Институтской. Причиной такой позиции стало присутствие в обвинительном акте фамилии бывшего президента. По мнению судьи, ни её, ни имен других чиновников высшего звена не должно быть, так как они не выступают в данном деле обвиняемыми. Дело возвращено для дополнительного расследования. К его рассмотрению суд готов будет вернуться после того, как из обвинительного акта будут убраны фамилии Януковича, а также ряда высокопоставленных милицейских чинов его режима.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

Позиция судьи Хардиной зиждется на следовании букве и духу закона. У следствия свой взгляд на проблему, своя правда, основанная на мотивах не юридических, а политических. Карфаген должен быть разрушен, Янукович должен быть осужден! С точки зрения высшего государственно-политического руководства, это — единственно приемлемый вариант развития событий. Все остальные, какими бы они не были, исключены. Прокуроры настаивают на том, что Янукович и в данном случае виновен, заявляя, что это — принципиальная позиция стороны обвинения. Дескать, все преступления того периода, о котором идет речь, связаны между собой, все они являются частями одного общего большого плана "организованной преступной группы" (имеется в виду режим Януковича — Авт.) по борьбе с участниками протестов в Киеве.

Сегодня, спустя три с половиной года после событий ноября 2013 — февраля 2014 года, как-то, вроде бы, само собой стало забываться, что "Майдан" был "Евромайданом", что массовые протесты стали ответом на отказ Януковича от подписания "Соглашения об ассоциации Украина — ЕС". Судят его теперь, однако, не за это, а за то, что он просил президента России использовать войска РФ для восстановления порядка в Украине. В таком смысловом сдвиге, при всей его кажущейся спонтанности, присутствует рациональное зерно, раскрывающее новую логику рассуждений, новые цели победителей. Стратегическая линия новой власти в отношении власти старой за время после "Майдана" претерпела существенные изменения. В соответствии с обновлённым видением, вина Януковича состоит не в том, что он отказался от ассоциации с ЕС, а в том, что обратился за помощью к России.

В судебном разбирательстве по делу об измене бывшего президента Европа и европейская тема как таковая не упоминаются. О том, что протестующие в центре Киева, «обижаясь» на Януковича, писали на своих знаменах: "Даёшь Европу!", — никто не вспоминает. Случайно ли? Нет, не случайно. Символическое сопровождение действий, направленных на перехват власти у «януковичей» и на его легитимацию, изменилось, причем, кардинально. Раньше его можно было представить в виде формулы: "Против Януковича! За Европу!". Теперь — "Против Януковича! Против России!". Европа осталась в уме.

Тем временем в судебных слушаниях в другом киевском районном суде — Оболонском, — где рассматривается дело о государственной измене Януковича, произошли малоприятные для власти в целом и для генпрокурора Юрия Луценко как непосредственного заказчика судебного "продукта" в частности события. Во-первых, назначенный после отказа адвокатов обвиняемого участвовать в процессе государственный защитник, сославшись на особую сложность дела и отсутствие у него возможности общаться с подзащитным, взял самоотвод. Вроде, мелочь, защитник найдётся, а осадок все равно останется. Во-вторых, показания первого свидетеля — бывшего представителя Украины в ООН Юрия Сергеева, — анонсированные ГПУ едва ли не как последний гвоздь в крышку судебного "гроба" для главного "Дона", удалось повернуть для подтверждения правоты стороны обвинения, только за счет игры слов.

Первоначальную оценку, согласно которой письмо Януковичу к Путину "не имело юридической силы", заменили на вывод, согласно которому оно «носило официальный характер». Прокуроры меняют линию поведения прямо по ходу дела, что в еще большей степени открывает истинную — не правовую, а политическую — подоплеку дела. К тому же — подоплеку с двойным дном. После того, как вывод следствия о том, что главным доказательством измены Януковича следует считать его письмо к Владимиру Путину, был поставлен под сомнение, прокуроры не придумали ничего лучшего, как заменить этот документ на другой. На обращение Путина к Совету Федерации РФ о разрешении на использование ВС России за пределами ее территории! Говоря языком советской кинематографической классики, следствие ведут знатоки! К их счастью, эта замена, как нельзя лучше, вписалась в обновлённую общую концепцию следствия и судебных слушаний от власти.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича

Модель того, что в ГПУ именуют "следствием", наглядно проявилась в судебных слушаниях по делу пророссийских участников событий 2 мая 2014 г. в Одессе, идущих в городском суде Черноморска. Следователи, проводившие следствие, свою работу сделали из рук вон плохо, настолько плохо, что во времена СССР их могли бы привлечь за вредительство. Следственные действия практически не проводились, обвинение решили строить на показаниях одного-единственного свидетеля, который пошел на сделку со следствием после того, как понял, что ему может грозить статья за убийство одного из участников антимайданного протеста в Одессе. Когда свидетель скомпрометировал себя заявлениями о том, что следствие оказывало на него давление, и ужасающей путаницей в показаниях, сторона обвинения осталась в самом прямом смысле у разбитого корыта. Кроме сомнительных показаний сомнительной личности, ничего больше в ее портфеле не было!

В поисках вариантов спасения ситуации областные прокуроры сначала внесли предложение приобщить к делу еще четыре тома разного рода материалов (почему они не сделали этого раньше?), а затем, когда суд отклонил их ходатайство, придумали натравить на судей "патриотически настроенных активистов". Технология для Украины отнюдь не новая, после "майдана" она превратилась в обычную практику, применяемую всеми без исключения институтами государственной власти, включая силовые структуры. Вот, и на сей раз "активисты" оперативно и охотно откликнулись на предложение, сразу же приняв его к сведению и к действию. Замглавы одесской "Самообороны" призвал своих людей собраться в Черноморске у здания суда. "По имеющейся у нас информации, судьи ведут к оправдательному приговору, надо приехать и напомнить судьям, кого они судят", — написал он в соцсети.

Мотив "кого судят?", основанный на представлении, согласно которому для "своих" — вольница, для "чужих" — закон, власть в Украине пускает в дело по поводу и без повода. Личность очередной жертвы правосудия по-украински и ее принадлежность к "правильному" или "неправильному" политическому лагерю играют сегодня куда более важную роль, чем все остальные факторы и обстоятельства вместе взятые. Возможно, именно по этой причине одесские прокуроры не стали обременять себя сбором доказательств. Мотив, о котором идет речь, Генпрокуратура готовится включить на полную мощность и в суде по делу о госизмене Януковича.

РИА Новости Украина Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене

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В информационном пространстве обозначился новый виток дискредитации обвиняемого: в ряде СМИ принялись тиражировать слова Леонида Кравчука о том, что в ночь, когда в центре Киева милиция побила студентов (30 ноября 2013 г.), Янукович был на охоте под Киевом, развлекался там с друзьями и даже пел караоке. Примечательно, что в целом нейтральное высказывание Кравчука под пером доморощенных мастеров "чёрного" пиара превратилось едва ли не в страшное разоблачение, не оставляющее тому, против кого оно направлено, ни малейшего шанса на оправдание. Логика подобных ухищрений проста и понятна. Янукович должен быть осуждён.

Если для вынесения нужного приговора недостаёт собственно правовых аргументов, надо перевести дело из плоскости права в плоскость морали. В ситуации, когда суд имеет дело с настоящим "злодеем", добиться "правильного" решения легче. Помните историю с постановлением Верховного Суда о проведении третьего тура президентских выборов в январе 2005 года? Шансы на то, чтобы та же схема сработала в случае с судебным процессом о госизмене Януковичу, растут. Акции "народа" под стенами суда, создание соответствующего информационного "антуража", и у судей просто не останется другого выхода, кроме признания обвиняемого виновным по всем пунктам обвинения. С внесением, к тому же, специального определения в адрес его соучастников — Путина и России.