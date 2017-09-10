Украина и МВФ: дружеские путы рабства

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Порошенко, "реформы" и МВФ

В своем обращении к парламенту президент уделил значительное внимание необходимости сотрудничества с МВФ. Опасения Петра Порошенко вполне понятны. Верховная Рада может "запороть" реформы, которые Украина должна принять в рамках программы сотрудничества с МВФ.

"Кроме таких важных реформ, как пенсионная, здравоохранения, образовательная, необходимы решения, способствующие привлечению инвестиций и экономическому росту темпами, которые позволят нам сокращать отставание от более развитых стран", - заявил президент, отметив необходимость удерживания макроэкономической стабильности и выполнения программы МВФ.

"Без программы МВФ Украина окажется крайне уязвимой. Особенно с учетом того, что на 2019 год приходится пик выплат по внешним обязательствам", — заявил он.

Порошенко также отметил, что Нацбанк не растрачивает деньги МВФ. "Каждая копейка, которую Украина получила от Фонда, бережно хранится в золотовалютных резервах Нацбанка", — добавил президент.

Основным камнем преткновения между Украиной и МВФ было принятие земельной реформы. На Банковой хотят временно сохранить статус-кво, поскольку отмена моратория затрагивает интересы нынешних олигархов, кроме того, разрешение продавать землю может негативно отразится на и без того низких рейтингах власти. МВФ хочет, чтобы со следующего года в Украине можно было свободно продать сельскохозяйственную землю, в том числе, иностранцам.

"Но прошу принять — хотя бы уме и сердце — политическое решение в ее пользу. Принять такие законы, которые хотя бы снимут фобии, которые есть на эту тему в обществе и у народных депутатов. Которые учтут все предостережения, выставят все предохранители, установят минимальную цену, защитят сельского жителя, сделают прозрачную позицию в регистрации — но дадут свободу украинскому сельскому жителю…. У нас есть возможность продавать активы открыто, конкурентоспособно, по новым прозрачными и понятным правилам на основании нового закона, наполнение которого в ваших руках", — заявил Порошенко в обращении к Верховной Раде.

Неоднократное упоминание МВФ в своем обращении к Раде свидетельствует, что Порошенко всерьез обеспокоен паузой в переговорах с этой международной финансовой организацией.

Украина и "кредитная ломка"

Украина получила уже три транша на 7,7 миллиарда долларов из утвержденной в 2015 году программы финансовой помощи МВФ на общую сумму в 17,5 млрд. долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В этом году планировалось получить от МВФ около 5,4 миллиарда долларов. Однако страна в апреле получила только миллиард. Как тогда заявил Порошенко, выделение миллиарда является "очередным признанием украинских реформ".

В дальнейшем МВФ, видать, успеха реформ не признал, поскольку лишил Украину новых траншей. Миссия фонда сообщила, что для получения пятого транша необходимо принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам.

Как ни странно, но лишение кредитов МВФ никак не отразилось на экономике. НБУ пополнял золотовалютные резервы за счет поступлений от экспорта, сумев накопить рекордный за три года запас.

"Украине выделение очередного транша не критично, его ведь нужно обслуживать, платить проценты. Национальный банк обладает достаточным объемом золотовалютных резервов, чтобы решать мелкие тактические вопросы. И сами средства фонда для Украины не так важны. Важно, чтобы Украина делала реформы и двигалась в правильном фарватере, который нам указывают западные партнеры для достижения позитивных результатов в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций… Только они могут действительно стабилизировать валютный курс страны, однако пока похвастаться нечем", — заявил РИА Новости Украина финансовый эксперт Виталий Шапран.

Для украинской власти выделение траншей означает одобрение действий со стороны коллективного Запада, без них не стоит полагаться на сотрудничество с другими кредиторами. К примеру, премьер-министр Владимир Гройсман уже заявил о том, что уже в сентябре Минфин выпустит евробонды, однако не назвал ни сумму, ни размер доходности. Данный выпуск будет первым с 2013 года, когда, собственно и начался экономический и политический кризис. Однако успех размещения уже ставят под сомнение.

"Таджикистан вышел на рынок с предложением еврооблигаций —

8% годовых на 10 лет. Кредитный рейтинг лучше Украины. Доходность Украины за 27 год независимости — 7,4% годовых. То есть, рейтинговые агентства оценивают лучше Таджикистан. А инвесторы — лучше оценивают Украину. Основной источник валютных поступлений в Таджикистан — от заробитчан в России (про трафик наркотиков умолчим)", — написал на своей странице в Facebook финансовый эксперт Эрик Найман.

В долговах тисках Фонда

Основным способом шантажа Украины со стороны МВФ является угроза объявления дефолта. Как заявил в прошлом году министр финансов Александр Данилюк, в 2018-2020 годах Украина должна будет выплатить по долгам $18 млрд. однако оплатить все долги страна не способна без новых кредитов. "Но для этого нужно сейчас показать, что мы надежный партнер и выполняем свои обязательства. Тогда нам поверят и в 18-м году, когда мы выйдем на рынки заимствований", — добавил министр.

С помощью более дешевых кредитов Фонда Банковая планирует погасить более старые и более дорогие кредиты, тем самым, отсрочить угрозу дефолта. В 2017 году мы должны вернуть Фонду 1 млрд долларов (половину уже отдали), в 2018 году — более 2 млрд. долларов. Скорее всего, Украина не потянет такой объем выплат и будет вынуждена пойти на реструктуризацию долгов, а для этого нужно умаслить позицию руководства МВФ.

"Большинство экспертов сходится на том, что скорее всего, долги, которые мы должны погасить в следующем году и через год, они будут пролонгированы. И я не думаю, что МВФ, видя наш слабый экономический рост, что мы так и не добились за последние два года большого притока иностранных инвестиций в страну, что он будет требовать возврата всех долгов", — отметил Виталий Шапран.

Ожидается, что в первой половине осени в Украину приедут три миссии Международного валютного фонда. Представители МВФ проверят, как готовится проект госбюджета 2018-го года, а также работу над пенсионной реформой.

"Скорее всего Украина будет или реструктуризировать то, что надо будет вернуть, или будет привлекать новые заимствования для того, чтобы возвращать, то есть понятно, что с доходов государственного бюджета это сделать будет невозможно. Тут или удастся договориться с кредиторами, или привлечь средства для возвращения. Я думаю, что до дефолта не дойдет, потому что все же у нас была и хуже ситуация, но ее удалось реструктуризировать в 2015 году", — заявил в эфире радиостанции Голос столицы доктор экономических наук Алексей Плотников.

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МВФ уже сейчас недоволен тем, что Порошенко провалил в этом году "непопулярные" реформы. Поэтому с большой вероятностью кредитов в этом году мы не увидим. Этой осенью миссия МВФ должна проверить, насколько готовы украинские депутаты и президент принять реформы в следующем году, после чего примет решение о возобновлении финансирования.

Очевидно, что словам украинских политиков иностранные банкиры верить больше не будут. А добро на кредиты дадут только после того, как депутаты примут законы о пенсионной и земельной реформе, то есть, повысят пенсионный возраст и разрешат продавать сельскохозяйственную землю иностранцам.