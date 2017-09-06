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    Луценко: Януковичу сообщили о подозрении по делу о захвате власти

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (668)

    (обновлено: )25606
    По словам Луценко, "Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело Конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий Президента Украины".
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему главе Министерства юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в деле о перевороте 2010 года, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело Конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий Президента Украины за счет сужения роли и полномочий Парламента и Правительства", — отметил генпрокурор.

    "На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту В.Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захват государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконной, без решения единого органа законодательной власти в Украине — Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", — написал Луценко.

    Как сообщалось ранее, в Евросоюзе было арестовано около 500 килограмм золота, принадлежащего окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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