Луценко: Януковичу сообщили о подозрении по делу о захвате власти

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и бывшему главе Министерства юстиции Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в деле о перевороте 2010 года, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

"Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело Конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий Президента Украины за счет сужения роли и полномочий Парламента и Правительства", — отметил генпрокурор.

"На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту В.Януковичу и экс-министру юстиции А.Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захват государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконной, без решения единого органа законодательной власти в Украине — Верховной Рады Украины, изменения действующей Конституции Украины путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования", — написал Луценко.

Как сообщалось ранее, в Евросоюзе было арестовано около 500 килограмм золота, принадлежащего окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича.