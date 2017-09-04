В соцсетях бурная реакция на "золото Януковича"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Генпрокуратура Украины порадовала соотечественников: за границей арестовали более чем полтонны золота "семьи" экс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин в интервью одному из изданий. По его словам, сейчас в различных юрисдикциях, преимущественно европейских стран, арестованы активов окружения Януковича на сумму эквивалентную $ 200 млн.

Такие новости не оставили равнодушными многих украинцев: "Как раз накануне очередного повышения цен на все и вся, а также голосования за реформу медицинского захоронения и продажи земли и связанных с этим акций протеста"; "А подельники, кто? Гномы-нибелунги, дети подземелья? Это же как можно было иначе полтонны золота вывезти, чтобы никто не заметил?". "Прокуроры так и не поняли, что подобные победы с перекладыванием даже настоящих, а не выдуманных денег из одного олигархического кармана в другой давно никого не волнует, кроме лиц, причастных к деребану", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook