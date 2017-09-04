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    В ЕС арестовали полтонны золота окружения Януковича

    (обновлено: )96014
    Заместитель генерального прокурора Украины заявил, что несколько недель назад в рамках сотрудничества с одной европейской страной они получили информацию об аресте крупной партии золота.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. В Евросоюзе было арестовано около 500 килограмм золота, принадлежащего окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью интернет-изданию Insider.

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    "Буквально несколько недель назад в рамках сотрудничества с одной европейской страной нами получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет о более чем полутонне", — сказал Енин.

    Он отметил, что в разных юрисдикциях, преимущественно европейских, арестовано около 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению. Как сказал Енин, правоохранители не исключают, что могут быть найдены новые деньги и имущество Януковича или его окружения, которые подлежат аресту.

    Ранее Государственная служба финансового мониторинга Украины заявила, что Янукович и его окружение могут быть причастны к хищению почти 200 миллиардов гривен (около 7,4 миллиарда долларов) государственных средств.

    Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил ранее о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Виктора Януковича. По его словам, "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.

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