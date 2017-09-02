Россия официально не сообщала, где живет Янукович - ГПУ

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. До избрания меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу неопределение его точного места жительства не будет иметь юридических последствий. Об этом сообщил руководитель Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"На сегодняшний день официальным путем от правоохранительных органов Российской Федерации мы не получили ответа о месте проживания на территории России бывшего президента", — заявил он.

"Мы неоднократно направляли ходатайства в РФ… Уведомление об отказе в экстрадиции мы получили, а по месту жительства просто не получили ответа по этим вопросам", — сказал Горбатюк.

Он сообщил, что данные о проживании Януковича в Ростове-на-Дону поступили в прокуратуру от его адвокатов.

"Юридических последствий это иметь не будет. Если бы в отношении него была избрана мера пресечения, например, с пребыванием под домашним арестом, а он, соответственно, не проживал по указанному адресу — это имело бы юридическое последствие. А так это может указывать лишь на неправдивость данных его защитников", — отметил Горбатюк.

Ранее депутат Госдумы и запрещенный к появлению в Украине певец Иосиф Кобзон рассказал, где живет экс-президент Украины Виктор Янукович. По его информации, Янукович находится в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.