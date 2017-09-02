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    Россия официально не сообщала, где живет Янукович - ГПУ

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (663)

    (обновлено: )32
    Как сообщил руководитель Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк, данные о проживании Януковича в Ростове-на-Дону поступили в прокуратуру от его адвокатов.
    Виктор Янукович
    REUTERS Stringer

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. До избрания меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу неопределение его точного места жительства не будет иметь юридических последствий. Об этом сообщил руководитель Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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    "На сегодняшний день официальным путем от правоохранительных органов Российской Федерации мы не получили ответа о месте проживания на территории России бывшего президента", — заявил он.

    "Мы неоднократно направляли ходатайства в РФ… Уведомление об отказе в экстрадиции мы получили, а по месту жительства просто не получили ответа по этим вопросам", — сказал Горбатюк.

    Он сообщил, что данные о проживании Януковича в Ростове-на-Дону поступили в прокуратуру от его адвокатов.

    "Юридических последствий это иметь не будет. Если бы в отношении него была избрана мера пресечения, например, с пребыванием под домашним арестом, а он, соответственно, не проживал по указанному адресу — это имело бы юридическое последствие. А так это может указывать лишь на неправдивость данных его защитников", — отметил Горбатюк.

    Ранее депутат Госдумы и запрещенный к появлению в Украине певец Иосиф Кобзон рассказал, где живет экс-президент Украины Виктор Янукович. По его информации, Янукович находится в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.

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