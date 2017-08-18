Янукович устранился от судебного процесса над собой — Кравец

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Государственный адвокат четвертого украинского президента Виктора Януковича Виталий Мешечек отказался от своих обязанностей защитника. Об этом он заявил в четверг, 17 августа, во время заседания Оболонского районного суда Киева.

Виталий Мешечек считает, что может не справиться с таким сложным делом, как защита интересов Виктора Януковича. При этом он добавил, что не находится в адвокатских объединениях и не имеет помощников, поэтому и сомневается в своих силах осуществлять качественную защиту подсудимого.

Прокуроры, в свою очередь, выступили против самоотвода государственного адвоката. Однако суд удовлетворил самоотвод адвоката и поручил Центру по предоставлению бесплатной правовой помощи найти нового защитника для Януковича. Заседание на этом завершилось, следующее состоится шестого сентября.

Причины самоотвода адвоката Януковича в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал адвокат, старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки переконливо виглядають доводи держадвоката про те, що він не перебуває в адвокатських об'єднаннях, не має помічників, і саме у зв'язку з цим не може впоратися з такою складною справою?

— На мій погляд, такі обгрунтування є підставою, і передбачені законодавством, саме підставою відмови від захисту. Тобто якщо особа не має достатніх фахових знань, не має достатніх ресурсів і можливості для того, щоб належним чином, в належному обсязі надати правову допомогу. То, я так розумію, що саме ця ситуація і сталася, вона дійсно передбачена діючим законодавством, і він дійсно, заявивши це, може відмовитися від надання цієї безплатної правової допомоги. В цьому випадку, знову ж таки, ці центри безплатної правової допомоги повинні надати іншого адвоката.

У суді спочатку Януковича представляла юридична компанія, все було солідно, потім адвоката змінили… з якої причини?

— Як було повідомлено, то Янукович відмовився від послуг тої компанії, відповідно, вони вже не мали юридичних підстав для представлення його інтересів в суді.

При тому, якщо обвинувачений відмовляється від адвокатських послуг, то йому мають призначити держзахисника?

— Так, у даному випадку, у цій ситуацію, про яку йде мова, при цьому так званому заочному розгляді справи, тобто спеціальному розгляді цієї справи, наявність захисника є обов'язковою. Це пряма норма КПК України.

Якщо говорити про можливість зміни адвокатів, скільки разів можна змінювати адвоката?

— Тут ситуація трохи інша, бо в даному випадку це не звичайний судовий розгляд, саме цей спеціальний судовий розгляд, і в даному випадку у зв'язку з тим, що наявність адвоката є обов'язковою, то якщо адвокат з різних причин не зможе представляти інтереси, от в даному випадку немає відповідного рівня знань, технічних можливостей… то відповідно замінювати адвокатів можуть нескінченну кількість разів.

При цьому заміна може залежати як від думки самого адвоката, так і від обвинуваченого?

— Що стосується цього адвоката, то як мені відомо, просто пан Янукович заявив, що він взагалі не бажає приймати участь в цьому розгляді, він не заявляв відвід адвоката. Але дійсно, діючим законодавством передбачена можливість заявлення відводу цьому державному адвокату з центру безплатної правової допомоги, але цей відвід розглядає безпосередньо суд і вирішує, чи дійсно є обґрунтовані підстави відводу, чи це є затягуванням справи. Тому навіть заявивши відвід, необов'язково цей відвід може бути задоволений судом і адвокат може залишитися представляти інтереси. Але що стосується цієї конкретної справи, то в даному випадку я так розумію, що сторона, яку звинувачують у злочині, взагалі не буде заявляти ніяких відводів, тому що вона відмовилася від участі в цьому процесі, визнаючи його політичним, необґрунтованим і предвзятим.

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Яка процедура призначення нового державного захисника?

— Суд звертається письмово, з відповідною ухвалою, до центру безоплатної правової допомоги, і в той же день центр безоплатної правової допомоги надає іншого адвоката. Їх доволі велика кількість, є відповідні графіки чергувань, і відповідно до цієї процедури, яка встановлена в цьому центрі, безпосередньо це київський центр, призначається. Тобто, сьогодні, якщо отримають відповідну ухвалу від суду, сьогодні вже буде призначений інший адвокат.

Тобто, хто зараз чергує, того і призначать?

— Так. Фактично, досить випадково, відповідно буде призначена судова справа, скоріше за все, що з'явиться новий адвокат, він об'єктивно попросить перерву в судовому засіданні, щоб мати час ознайомитися з матеріалами провадження, і ситуація може повторитися знову, що він також заявить, що у нього нема можливості представляти Януковича в цій справі у зв'язку з відсутністю достатніх технічних можливостей, наприклад.

Для будь-якого адвоката — державного, приватного — це неперспективна, непрестижна справа?

— Я би так не говорив. Це виключно відношення. Тому насправді, відмовитися і скласти руки може кожна особа. Я вважаю, тут залежить виключно від конкретної особи. Це виключно внутрішнє сприйняття, і не можна засуджувати цього адвоката, що він відмовився. Він так розуміє своє право і так розуміє якість надання правової допомоги. Просто він розуміє, що він не може якісно надати. Інший може адвокат взяти на себе таку відповідальність. Тобто тут немає ніякого злочинного наміру чи непрофесійності з боку цього адвоката. Навпаки, можна сказати, що це є професійністю — те, що адвокат відмовився у зв'язку з тим, що він не може належним чином представляти інтереси клієнта.

Якщо зараз якийсь держзахисник візьметься за цю справу, якщо справа при цьому буде програшною для сторони звинувачення, то адвокат на цьому зможе собі зробити ім'я, бонуси?

— Як я вже неодноразово зазначав, що зазначена справа, скоріш за все, буде переглядатися в ЄСПЛ. І вірогідніше всього, ЄСПЛ встановить порушення конвенційних норм саме у зв'язку з цими процесуальними моментами, процесуальними порушеннями. Тому тут виключно вже буде мати якийсь резон і сенс саме позиція адвоката в цій справі, яким саме чином, чи буде він по суті справи якось захищати, чи дійсно буде звертати увагу на ці процесуальні порушення, які на сьогоднішній день присутні в цій справі, і таким саме чином може і зробить собі ім'я. Але це можуть бути виключно наші з вами припущення.

Напомним, в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков заявил, что Янукович пытается вывести процесс из украинской юрисдикции на уровень Европы.

Ранее юрист, адвокат Евгений Лосовский в эфире «ГС» подчеркнул, что в резонансном деле о конфискации денег окружения беглого президента — одни вопросы без ответов.