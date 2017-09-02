Янукович не живет в доме МВД в Подмосковье - СМИ

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. В принадлежащем МВД доме приёмов в подмосковной Баковке никто не живет с 2012 года, а здание используется для официальных мероприятий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

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Ранее депутат Госдумы и запрещенный к появлению в Украине певец Иосиф Кобзон рассказал, где живет экс-президент Украины Виктор Янукович.

По его словам, бывший президент Украины находится в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Баковка находится за вторым кольцом МКАД на западе от Москвы.

Ранее сообщалось, что до избрания меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу неопределение его точного места жительства не будет иметь юридических последствий.