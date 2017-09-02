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    Янукович не живет в доме МВД в Подмосковье - СМИ

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    Согласно информации пресс-службы министерства внутренних дел, в принадлежащем МВД доме приёмов в подмосковной Баковке никто не живет с 2012 года.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. В принадлежащем МВД доме приёмов в подмосковной Баковке никто не живет с 2012 года, а здание используется для официальных мероприятий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

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    Ранее депутат Госдумы и запрещенный к появлению в Украине певец Иосиф Кобзон рассказал, где живет экс-президент Украины Виктор Янукович.

    По его словам, бывший президент Украины находится в поселке Баковка Одинцовского района Московской области. Баковка находится за вторым кольцом МКАД на западе от Москвы.

    Ранее сообщалось, что до избрания меры пресечения экс-президенту Виктору Януковичу неопределение его точного места жительства не будет иметь юридических последствий. 

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