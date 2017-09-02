Трамп, говоря о сокращении виз, работает на электорат - Воля

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Администрация Дональда Трампа изучает возможность сокращения выдачи виз по программам культурного обмена, найма сезонных работников и программ изучения языка с проживанием в семье. Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В эту группу входят и студенческие визы, но собеседники американского издания говорят, что пока их выдачу сокращать не планируют. Кстати, по статистике Госдепа, все визовые программы J-1, которые хотят сократить, дают возможность "окунуться в американское общество и культуру" примерно трем сотням тысяч иностранцев за год.

Инициативу Дональда Трампа к сокращению выдачи виз прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

(текст публикуется на языке оригинала)

У квітні повідомлялося, що Трамп планує підписати указ про доручення федеральним структурам ініціювати зміни в законодавстві, в результаті яких зросла б зайнятість серед американців. Це може бути наслідком таких рішень?

— Так, може бути те, що певним категоріям іноземців буде обмежено в'їзд до США, вірніше, буде зменшено квоти на в'їзд іноземців певних категорій. Передусім, я думаю, йдеться про тих, хто вже є готовими фахівцями і мають не дуже високу кваліфікацію. Тобто таким чином США, скоріше за все, намагаються захистити власний ринок праці і, я думаю, що передусім це такий, більш медійний захід. Трамп хоче показати американським громадянам, як він бореться за робочі місця в США для американських громадян.

РИА Новости Украина Владимир Воля. Архивное фото

Тобто це політичний підтекст?

— Більше так, тому що я не думаю, що реально міграція трудова може вплинути якимось чином на стан безробіття в США. Я думаю, що реально говорити про те, що американці зберігають головні важливі для себе категорії, вірніше, доступ до головних важливих для себе категорій громадян. Передусім, йдеться про студентів і молодих, кваліфікованих, талановитих кадрів. Тут ніяких обмежень немає. Тобто те, що більш цінне, потрібне, вони будуть однаково брати без будь-яких обмежень. Але що стосується людей з не дуже високою кваліфікацією або у віці, то їм, можливо, відмовлятимуть більше.

Хто постраждає від рішення обмежити видачу таких віз? Мова йде про проблеми роботодавців у штатах, чи ця акція несе негатив виключно охочим відвідати США?

— Там прямо вказується, що йдеться про тих людей, які відвідують США для того, щоб на якусь сезонну роботу найнятись, перше. Друге — це ті люди, які приїжджають туди, в США начебто для ознайомлення з культурою США, занурення в культурне середовище, але все ж таки вони знову йдуть, кудись влаштовуються, працюють або на якусь тимчасову роботу. Тому, я думаю, будуть дивитись, по-перше, на вік, по-друге, навіщо людина їде. Якщо людина їде по наукових обмінах, припустимо, або висококваліфіковані спеціалісти по певному списку спеціальностей, то їх пропускатимуть без особливих проблем. Але якщо йдеться про те, що якісь роботи, професії, припустимо, на підприємствах, в сфері торгівлі і люди їдуть працювати однозначно або є високий ризик, що вони приїхали насправді працевлаштуватись хоч на час, тоді їх вже вертатимуть. Я не думаю, що це стосуватиметься якось більше представників Європи або України. Туди ж багато їде працювати, в основному, з Латинської Америки. Я думаю, що більше якраз торкнеться міграції на американському континенті.

Яку частину від загального потоку бажаючих працювати чи їхати по обміну складають українці?

— Я не готовий говорити в конкретних цифрах, але, я думаю, що не дуже багатьох українців це торкнеться, тому що переважна більшість української міграції прямує до Європи. Якщо говорити про Європу, то левова частка прямує до Польщі, Угорщини, далі по рангу, Словаччини.

Трамп на які кроки ще може і здатен піти в планах міграційної політики?

— Там вирішили будувати стіну. Взагалі показують, що готові радикально боротись з в'їздом іноземної робочої сили до США. Тому там гроші начебто шукають на ту стіну, яку повинні були будувати. Крім того, обмежується тим чи іншим чином в'їзд до США мігрантів з країн Азії та Африки. Це головні напрямки, які закривають США: Латинська Америка, Азія та Африка. Що стосується Європи та України, то як і в частині Європи, то тут, так би мовити, немає такої великої загрози американському ринку праці від нашого регіону.

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Напомним, помощник начальника западного регионального управления Госпогранслужбы Владимир Шеремет в эфире "ГС" отметил, что сейчас существует слишком много "страшилок" о трудностях пересечения границы с ЕС, которые не соответствуют действительности.

Ранее политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" отметил, что либерализация визового режима с ЕС пока работает в образцово-показательном формате из-за повышенного внимания СМИ.