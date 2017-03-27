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    Трамп сообщил о сокращении притока мигрантов в США

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (139)

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    По словам президента США Дональд Трамп, число прибывающих мигрантов в Соединенные Штаты Америки падает, "многие более даже не пытаются прибыть в страну".
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп написал о сокращении притока мигрантов, отметив, что многие даже не пытаются попасть в страну.

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    "Генерал Келли (министр внутренней безопасности США — ред.) прекрасно выполняет работу на границе. Число прибывающих падает. Многие более даже не пытаются прибыть (в страну — ред.)", — написал Трамп на своей странице в микроблоге Twitter.

    Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.

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