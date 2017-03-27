Трамп сообщил о сокращении притока мигрантов в США

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп написал о сокращении притока мигрантов, отметив, что многие даже не пытаются попасть в страну.

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"Генерал Келли (министр внутренней безопасности США — ред.) прекрасно выполняет работу на границе. Число прибывающих падает. Многие более даже не пытаются прибыть (в страну — ред.)", — написал Трамп на своей странице в микроблоге Twitter.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 березня 2017 р.

Трамп 6 марта подписал новый указ, который ввел временный запрет на въезд в США для граждан шести стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением, которые, по американским данным, оказывают помощь террористам или где террористы находят себе убежище.