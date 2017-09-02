Трамп задумал реформу ООН

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с мировыми лидерами 18 сентября в Нью-Йорке по реформе ООН, передает Рейтер со ссылкой на поступивший в его распоряжение проект декларации.

Как сообщает агентство, мировые лидеры будут приглашены на встречу, если подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу" ООН.

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"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению конкретных изменений в рамках ООН, чтобы лучше согласовывать работу по гуманитарной помощи, развитию и защите мирных инициатив ", — говорится в проекте декларации.

Ранее сообщалось, что Трамп выступит на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп запросил у конгресса 7,85 миллиарда долларов в качестве первоначального финансирования в связи с ураганом "Харви".