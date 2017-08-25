Кобзон рассказал, где на самом деле находится Янукович

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы и запрещенный к появлению в Украине певец Иосиф Кобзон рассказал, где живет экс-президент Украины Виктор Янукович.

Он находится в поселке Баковка Одинцовского района Московской области, заявил Кобзон изданию Дни.ru.

Баковка находится за вторым кольцом МКАД на западе от Москвы.

"В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут – ты же выходишь из нее, и башка остается. Вот пример – муж Максаковой, убитый в Киеве", – рассказал певец.

При этом Кобзон не рад такому соседу: за то, что тот допустил Майдан.

"Я бы Януковича собственными силами уничтожил за то, что он допустил Майдан. Нельзя было этого делать. А Горбачева я бы уничтожил за то, что он вместе с Шеварнадзе без единого выстрела развалил Советский Союз – эту великую державу. В результате Америка стала единственной сверхдержавой. Сейчас Путин пытается нас уравнять, но это очень сложно сделать", — заявил артист.

Ранее адвокат Максим Герасько сообщил РИА Новости, что Киевский центр предоставления правовой помощи назначил его защитником бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене.