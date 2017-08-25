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    Кобзон рассказал, где на самом деле находится Янукович

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (662)

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    Согласно информации российского певца Иосифа Кобзона, экс-президент Украины Виктор Янукович находится в поселке Баковка Одинцовского района Московской области.
    Иосиф Кобзон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Депутат Госдумы и запрещенный к появлению в Украине певец Иосиф Кобзон рассказал, где живет экс-президент Украины Виктор Янукович.

    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
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    Он находится в поселке Баковка Одинцовского района Московской области, заявил Кобзон изданию Дни.ru

    Баковка находится за вторым кольцом МКАД на западе от Москвы.

    "В Баковке забор к забору со мной – мы это сооружение в шутку называем "Китайская стена" – сегодня живет бывший президент Украины Виктор Янукович. Ограду такой высоты вы и представить себе не можете! Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами. Но от кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно. И бронированные машины не помогут – ты же выходишь из нее, и башка остается. Вот пример – муж Максаковой, убитый в Киеве", – рассказал певец. 

    При этом Кобзон не рад такому соседу: за то, что тот допустил Майдан.

    "Я бы Януковича собственными силами уничтожил за то, что он допустил Майдан. Нельзя было этого делать. А Горбачева я бы уничтожил за то, что он вместе с Шеварнадзе без единого выстрела развалил Советский Союз – эту великую державу. В результате Америка стала единственной сверхдержавой. Сейчас Путин пытается нас уравнять, но это очень сложно сделать", — заявил артист. 

    Ранее адвокат Максим Герасько сообщил РИА Новости, что Киевский центр предоставления правовой помощи назначил его защитником бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о госизмене.

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