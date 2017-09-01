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    Общество

    СМИ: Янукович воспитывает трехлетнего сына

    (обновлено: )46921
    Как выяснилось, 67-летний политик воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет. По данным издания, его гражданская супруга Любовь Полежай родила в России в 2014 году.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович стал отцом, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в окружении Януковича.

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    Как выяснилось, 67-летний политик воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет. По данным издания, его гражданская супруга Любовь Полежай родила в России в 2014 году.

    Напомним, в феврале Янукович дал интервью газете Der Spiegel, в котором рассказал, что расстался с женой Людмилой. Их супружеская жизнь продлилась около 45 лет. 

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