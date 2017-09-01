СМИ: Янукович воспитывает трехлетнего сына

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович стал отцом, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в окружении Януковича.

Смотрите также: Не Межигорье. Появилось видео возможного имения Януковича под Москвой

Как выяснилось, 67-летний политик воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет. По данным издания, его гражданская супруга Любовь Полежай родила в России в 2014 году.

Напомним, в феврале Янукович дал интервью газете Der Spiegel, в котором рассказал, что расстался с женой Людмилой. Их супружеская жизнь продлилась около 45 лет.