наверх
31.08.201703:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    Не Межигорье. Появилось видео возможного имения Януковича под Москвой

    (обновлено: )25
    На видео, обнародованном в сети, можно увидеть несколько зданий, огороженных забором, и само имение, которое скрыто за хвойными деревьями.
    Facebook ТСН

    Обнародовано видео с беспилотника предполагаемого имение экс-президента Украины Виктора Януковича в селе Баковка в Одинцовском районе Московской области.

    Акция под стенами Высшего хозяйственного суда с требование вернуть Межигорье в госсобственность
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Верните Межигорье в госсобственность": протест под стенами Высшего хозсуда

    Соответствующее видео обнародовал телеканал ТСН на своей странице в Facebook.

    На видео можно увидеть несколько зданий, огороженных забором, и само имение, которое скрыто за хвойными деревьями.

    Ранее российский певец Иосиф Кобзон опубликовал фото забора своей дачи, за которым, по его словам, проживает беглый экс-президент Украины Виктор Янукович. Позже журналисты опубликовали конкретный адрес проживания Януковича, исходя из "координат" Кобзона, – улица Лесная, 25 б, село Баковка, Московская область.

    Напомним, в Украине Янукович проживал в огромной резиденции "Межигорье" — село Новые Петровцы, Киевская область. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Анна Курбатова
    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Последствия урагана в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе