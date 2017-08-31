Не Межигорье. Появилось видео возможного имения Януковича под Москвой

Обнародовано видео с беспилотника предполагаемого имение экс-президента Украины Виктора Януковича в селе Баковка в Одинцовском районе Московской области.

Соответствующее видео обнародовал телеканал ТСН на своей странице в Facebook.

На видео можно увидеть несколько зданий, огороженных забором, и само имение, которое скрыто за хвойными деревьями.

Ранее российский певец Иосиф Кобзон опубликовал фото забора своей дачи, за которым, по его словам, проживает беглый экс-президент Украины Виктор Янукович. Позже журналисты опубликовали конкретный адрес проживания Януковича, исходя из "координат" Кобзона, – улица Лесная, 25 б, село Баковка, Московская область.

Напомним, в Украине Янукович проживал в огромной резиденции "Межигорье" — село Новые Петровцы, Киевская область.