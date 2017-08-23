Порошенко открыл в Изюме "мост Януковича" - спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Президент Петр Порошенко 22 августа с рабочим визитом посетил Харьковскую область. В городе Изюм он открыл после капитального ремонта мост через реку Северский Донец.

Подробнее о визите президента на Харьковщину в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент Юрий Ларин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть більш докладно про візит президента. Який міст він відкрив?

— Президент відкрив міст через річку Сіверський Донець, що у місті Ізюм. Це південний схід Харківської області, так звана Ростовська траса, а якщо юридично правильно, дорога М-03 назва "Київ-Харків-Довжанський", тобто це та дорога, яка сполучає Україну з Донецькою та Луганською областями з боку Харківської області. Це найголовніше місце, що поєднує Донбас з Харківською областю. Цей міст не ремонтувався 17 років. Дорога біля нього без капітального ремонту перебувала близько 30 років. Відтепер, за словами президента, значно покращені технічні характеристики мосту. Через нього тепер можуть проїжджати транспортні засоби до 30 тон. До цього міст пропускав тільки одинадцятитонні вантажівки.

Президент також розказав про структуру фінансування цього мосту. За словами глави держави, гроші на будівництво мосту і на дорожнє будівництво, умовно кажучи, митний експеримент. Тобто гроші від виконання митних планів спрямовують на ремонт доріг. Друге – це децентралізація бюджетів, децентралізація фінансів, яка призвела до збільшення в кілька разів місцевих бюджетів. І третє джерело, це гроші, кілька мільярдів гривень, вилучені в колишнього президента Януковича і повернуті в бюджет. Конкретно міст і під’їзна дорога вартував майже 23 мільйона гривень. З них 13 мільйонів – це держбюджет, сім – з митного експерименту і понад два мільйони – це асигнування з місцевого бюджету. Також президент наголосив, що дорога на Схід, власне, ця Ростовська траса так звана має будуватись вже зараз і в серпні прийдуть наступні асигнування з бюджету на продовження і ремонту, і відновлення капітальне в напрямку міста Слов'янськ. Президент також наголосив про плани збільшення відрахувань бюджетних на будівництво доріг в Україні. За словами Порошенка, цього року це буде 20 мільярдів і на наступний рік він поставив завдання виділити 30 мільярдів гривень.

Сайт президента Украины Порошенко в Изюме открыл мост через реку Северский Донец

Якими були заходи безпеки? Чи спілкувався президент з людьми?

— Традиційні заходи безпеки. Перед приїздом дорога була перекрита. На самому мості були близько сотні людей, з якими президент поспілкувався, сфотографувався. Нічого надзвичайного в заходах безпеки не було, тобто це традиційний для президентських і прем’єрських візитів формат, рамки для журналістів, оточення місця перебування тощо. Тут ще треба враховувати надзвичайно близьке місце до зони проведення АТО, відтак всі заходи безпеки є, як на мене, виправданими.

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Сайт президента Украины Порошенко в Изюме открыл мост через реку Северский Донец

Чи відомі деталі робочої поїздки Петра Порошенка на Луганщину? Далі він вирушив туди?

— Після відкриття мосту президент провів нараду за участю міністра інфраструктури Омеляна і міністра фінансів Данилюка з питань продовження будівництва дороги "Київ-Харків-Довжанський", а відтакПетро Порошенко мав відбути в Сєвєродонецьк.

Сайт президента Украины Порошенко в Изюме открыл мост через реку Северский Донец

Ранее политический консультант Петр Охотин в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что на президентских выборах побеждает тот, кто построит мобилизационную сеть, а у Порошенко есть для этого все ресурсы.