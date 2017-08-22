Регистрация мобильных абонентов вернет Украину во времена Януковича - Ляпина

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Госслужба специальной связи и защиты информации Украины обнародовала законопроект, в котором предложила ввести обязательную регистрацию всех абонентов мобильной связи, а также регистрацию оборудования по международным идентификаторам. По мнению авторов, нововведения "позволят повысить уровень национальной безопасности и обороны страны в случае кибератак на объекты критической инфраструктуры, бизнеса и граждан, повысят уровень безопасности при получении телекоммуникационных услуг.

Почему инициативу по обязательной регистрации пользователей мобильной связи сравнивают с "драконовскими" законами времен Виктора Януковича, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

"Это — не просто сравнение. Это даже не метафора. Поскольку текст по идентификации пользователей мобильной связи исключительно на основании договоров с использованием паспортных данных — это текст одного из законов, который принимались тогда, 16 декабря, и были названы диктаторскими законами, которые потом Верховная Рада, куда входила и я в 2014 году, дружно отменяла. Поэтому для меня было загадкой, зачем снова заводить старую песню. Уже в течение пяти лет СБУ выходила на Службу связи с предложением сделать тотальную идентификацию пользователей мобильной связи, и при диктаторских властях — это очень популярная тема… но если бы этот закон работал, возможно, и Революции Достоинства не было бы", — отметила Ляпина.

Ранее сообщалось, что министр юстиции Украины Павел Петренко негативно относится к инициативе Госспецсвязи о привязке абонентов мобильной связи к их паспортным данным.