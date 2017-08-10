Вас это тоже касается - мобильный тарифный беспредел

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Вопиющую историю о тарифном беспределе и отношении оператора к своим клиентам рассказал на своей странице в Facebook абонент Vodafone Дмитрий Марунич.

"Началось все с того, что оператор поднял абонплату вдвое за мой контрактный номер, которому более 12 лет. Не дождавшись внятных объяснений, почему за аналогичные услуги абонент на контракте должен платить вдвое больше, чем на предоплате, я решил с этим самым контрактом покончить. Оказалось это непросто — необходимо написать заявление в сервисном центре МТС/Водафон. Приехал написал, девочка-сотрудница сказала, что через час полтора все будет чики-пики, и "вы сможете пополнить счет на искомые 40 грн", чтобы ваш припейд заработал. Я так и сделал, и совершил первую(!) роковую ошибку", — пишет Марунич.

Спустя четыре часа, не дождавшись никаких уведомлений от оператора, Марунич позвонил в сервисный центр.

"Там выслушали и с удивлением отметили, что никто мой номер на припейд не переводил, но пообещали сделать это в ближайшие часы, до конца суток 31 июля. С утра 1 августа я отправился на пляж, пропустил звонок, попытался перезвонить абоненту. Но не тут то было. Женский голос сообщил мне о наличии задолженности на счету и невозможности воспользоваться единственной радостью, которой, как известно, является радость человеческого общения", — рассказывает Марунич.

Кипя от ярости, Марунич вновь позвонил в сервисный центр.

"Выслушали, высказали удивление, пообещали разобраться. Как оказалось, несмотря на то, что это, т.е. мой переход на припэйд, должно было случиться до 00:00 1 августа, этого не произошло, и была снята абонплата согласно контракту. Все починилось после обеда, но конца моим страданиям не случилось. Оказалось, деньги, перечисленные 31 июля для оплаты припэйда зачислились на счет контрактного абонента и получить их взад можно исключительно написав заявление во всем том же сервисном центре. И для этого (!!!!) нужны номер договора, согласно которому банк выпустил мою карту, с которой была оплата, ИНН, счет банка, МФО, ЕДРПОУ. Очевидно, что номер договора банк мне сообщать отказался, ибо карта перевыпускалась неоднократно. По телефону я надиктовал номер счета, МФО, ЕДРПОУ сотруднице сервис-центра", — поведал о своих мытарствах Марунич.

Публикация Дмитрия Марунича на Facebook

Но и через неделю деньги так и не были возвращены.

"Звоню в колл-центр МТС/Водафон и вуаля, оказывается, что мои дела плохи. По причине, вдумайтесь, отсутствия копии справки об ИНН, никто ничего в МТС\Водафоне в вопросе возврата моих денег делать и не собирается", — рассказал обманутый абонент.

При этом уведомить о возникших сложностях своего клиента мобильный оператор так и не удосужился.

В сервисном центре абоненту предложили явиться лично и принести бумажную копию справки о присвоении ИНН. Марунич предложил оператору мобильной связи воспользоваться современными средствами коммуникации и переслать скан ИНН. И услышал в ответ, что это невозможно.

Возмущенный клиент предложил оператору свернуть деятельность на рынке мобильной связи и отправиться собирать капусту в Закарпатье, поскольку в Польшу его не возьмут.

Только по согласию!

Стоит напомнить, что в Украине с 2015 года запрещается без согласия абонента изменять условия предоставления телекоммуникационных услуг, сокращать или изменять их перечень, тарифы, тарифные планы на услуги, условия и порядок оплаты услуг, превращать средства, внесенные на лицевой счет абонента, в бонусы, баллы и тому подобное. Таким образом, если вы надлежащим образом зарегистрированы у оператора мобильной связи (подавали письменное заявление о регистрации с указанием своих данных), оператор не имеет права изменять тарифный план.

Кроме того, даже без регистрации, оператор, провайдер в случае изменения тарифов, тарифных планов, которые он устанавливает самостоятельно, не позднее чем за семь календарных дней до их изменения обязан обнародовать измененные тарифы и тарифные планы в средствах массовой информации и/или на своем веб-сайте (при его наличии) и обязательно сообщить абоненту об изменении тарифов, тарифных планов на услуги.

Читайте также: В ДНР пропала мобильная связь Lifecell

Юристы советуют потребителям в случае незаконных действий со стороны мобильного оператора обращаться в Национальную комиссия в сфере связи и информатизации с соответствующей письменной жалобой, в которой нужно изложить суть неправомерных действий оператора.

Как еще нас обманывают мобильные операторы

- манипуляции с информированием

В марте нынешнего года Антимонопольный комитет Украины уличил мобильных операторов Киевстар, МТС Украина и lifecell в манипуляциях с информированием абонентов на тарифы голосовой связи. Антимонопольщики уверены, компании распространяют информацию, которая вводит потребителей в заблуждение.

По данным ведомства, операторы мобильной связи, информируя абонентов о голосовой услуге, указывают, что тариф составляет Х грн/секунда. Также операторы дополнительно сообщают о принципах тарификации звонков. В АМКУ сообщают, что фактически операторы подают поминутную тарификацию как посекундную.

Например, в Киевстаре указывают, что тарификация звонков посекундная, но при этом добавляют, "тарификация звонков осуществляется в первую секунду каждой минуты разговора в размере указанной в стоимость минуты, а секунды со 2-ой по 60-ую не тарифицируются".

"Тарификация является посекундной. Осуществляется в первую секунду каждой минуты разговора. А остальные 59 секунд предоставляются в счет стоимости первой секунды", — говорится в сообщении Lifecell.

МТС Украина указывает, что тарификация осуществляется в первую секунду каждой минуты. О посекундной тарификации оператора не сообщил. АМКУ отмечает, что в МТС рекомендации подали, оператор уже устранил нарушения.

- подключение услуг без разрешения клиента

Практически каждый пользователь мобильных телефонов сталкивался с такой ситуацией. Человек случайно узнает, что его телефон подключен к услуге (голосовая почта, мелодия вместо гудков и другие), за которую ежемесячно автоматически списываются деньги. Часто оператор подключает клиента к услуге, предоставляя бесплатный период, после которого деньги списываются без всяких оповещений.

- списание денег при оплате связи через терминалы

Если вы оплачиваете мобильную связь через терминалы, то сохраняйте все чеки. Без них какие-либо претензии не принимаются. Бывает так — заплатили, деньги не пришли, а оператор сослался на техническую неисправность терминала и возвращать деньги отказался. При этом никаких доказательств того, что оператор не забрал деньги, нет.

- несоответствие стоимости и качества мобильного интернета

Бывает так, что оператор обещает услугу "3G-интернет", а на деле получается следующее: интернет на телефоне работает с перебоями либо вообще всегда плохо. Часто не ловит в тех зонах, которые официально входят в территорию покрытия мобильной сети. При этом стоимость его соответствует качественной услуге, о которой говорится в тарифе.

Приходится констатировать, что невнимательные, доверчивые и ленивые клиенты — легкая нажива и источник лишнего заработка для сотового оператора. Поэтому нужно держать ухо востро и не позволять мобильным операторам наживаться за ваш счет, тем более что они и так не работают себе в убыток.