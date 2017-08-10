Минюст резко отреагировал на идею регистрации мобильных абонентов

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Министр юстиции Украины Павел Петренко негативно относится к инициативе Госспецсвязи о привязке абонентов мобильной связи к их паспортным данным, сообщает "Еспрессо.TV".

Госспецсвязи Украины ранее предложило обязать мобильных операторов собирать персональные данные всех без исключения пользователей. Законопроект с этим предложением появился на официальном сайте ведомства 19 июля.

"Точек возмущения общества и так хватает… Такая инициатива несвоевременна, потому что обществу надо объяснять", — сказал Петренко в эфире телеканала.

По его словам, подобная инициатива не найдет поддержки в парламенте. "Надо провести широкий общественный диалог, объяснить, почему есть такая необходимость", — подчеркнул он.

Если же инициаторы такой идеи не найдут во время диалога с абонентами соответствующих аргументов в свою пользу, то тогда нет необходимости "будоражить общество".

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"Любая инициатива, которую предлагаешь, и касается широкого круга людей, требует объяснения – почему это нужно, какие цели преследуются государством или тем или иным государственным органом, и какой будет результат для общественной и национальной безопасности", — отметил он.