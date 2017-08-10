наверх
10.08.201714:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Минюст резко отреагировал на идею регистрации мобильных абонентов

    (обновлено: )274
    Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что инициатива Госспецсвязи не найдет достаточной поддержки в парламенте.
    Минюст Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Министр юстиции Украины Павел Петренко негативно относится к инициативе Госспецсвязи о привязке абонентов мобильной связи к их паспортным данным, сообщает "Еспрессо.TV".

    Штурм львовского облсовета
    nationalcorps.org
    Украинская диктатура: предпосылки и возможные последствия

    Госспецсвязи Украины ранее предложило обязать мобильных операторов собирать персональные данные всех без исключения пользователей. Законопроект с этим предложением появился на официальном сайте ведомства 19 июля.

    "Точек возмущения общества и так хватает… Такая инициатива несвоевременна, потому что обществу надо объяснять", — сказал Петренко в эфире телеканала.

    По его словам, подобная инициатива не найдет поддержки в парламенте. "Надо провести широкий общественный диалог, объяснить, почему есть такая необходимость", — подчеркнул он.

    Если же инициаторы такой идеи не найдут во время диалога с абонентами соответствующих аргументов в свою пользу, то тогда нет необходимости "будоражить общество".

    Читайте также: Отставка Бальчуна, обыски в "Страна.uа". Мнение Сергея Быкова

    "Любая инициатива, которую предлагаешь, и касается широкого круга людей, требует объяснения – почему это нужно, какие цели преследуются государством или тем или иным государственным органом, и какой будет результат для общественной и национальной безопасности", — отметил он.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Главный редактор интернет-издания "Страна. ua" Игорь Гужва возле здания бизнес-центра, где находится редакция издания "Страна. ua", в Киеве
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Протесты по-киевски. Жители против АЗС
    Стрельба на центральном железнодорожном вокзале в Киеве
    Рост криминала в Украине
    Войцех Бальчун
    Польский эксперимент: отставка Бальчуна