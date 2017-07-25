Минюст обжаловал запрет списывать $3,1 млн в счет штрафа "Газпрома"

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Министерство юстиции Украины обжаловало решение Киевского апелляционного хозяйственного суда (КАС) Киева о запрете списания 3,1 миллиона долларов дивидендов с компании "Газтранзит" в счет штрафа "Газпрома".

Об этом сообщил глава министерства Павел Петренко.

"Министерство юстиции уже подало КАС жалобу. Мы считаем данное решение (апелляционного — ред.) суда незаконным, предвзятым", — сказал Петренко журналистам во вторник.

Он добавил, что также "были переданы соответствующие материалы в правоохранительные органы по этой ситуации". По словам министра, кабмин будет продолжать выполнять решения суда, которым с "Газпрома" взыскано 6,4 миллиарда долларов.

Петренко добавил, что украинская сторона планирует до осени работать механизм выполнения этого решения суда и на территории других стран, где есть имущество "Газпрома".

Зарегистрированное в Киеве частное акционерное общество "Газтранзит" является аффилированным с "Газпромом" лицом. Российскому газовому холдингу принадлежит 40% в компании. Хозяйственный суд Киева ранее разрешил государственной исполнительной службе списать дивиденды "Газтранзита" за 2016 год в сумме около 80 миллионов гривен (около 3,1 миллиона долларов) в счет погашения штрафа "Газпрома", наложенного Антимонопольным комитетом. Но затем Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил это разрешение.