Экс-глава Минюста обвинил Порошенко в нарушении Конституции

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко с нарушением конституции лишил гражданства бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявил бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович.

"Указ о лишении гражданства выдан с нарушением конституции Украины и закона "О гражданстве Украины". И конституция, и закон исключают возможность прекращения гражданства, если лицо не имеет другого гражданства вообще. Даже если при вступлении в гражданство Украины были какие-то ошибки, неточности, или скрыта какая-то информация. А это решение принято чисто по политическим мотивам", — сказал Лавринович РИА Новости в четверг.

По его словам, Саакашвили имеет полное право обжаловать это решение украинского президента в суде и будет иметь неплохие шансы выиграть дело.

Лавринович также отметил, что сейчас Саакашвили находится в статусе "лица без гражданства". В этом статусе он имеет право просить политическое убежище или статус беженца. Вместе с тем, Саакашвили находится в США абсолютно легально, даже после лишения его гражданства Украины. Однако Лавринович не стал прогнозировать, какие действия предпримут украинские власти в случае возвращения Саакашвили в Украину.

"В данном случае право вообще не работает, поэтому дальнейшие действия будут такими, как решит глава государства. Прогнозировать достаточно сложно", — добавил Лавринович.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Бывший президент Грузии заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну.