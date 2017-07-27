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    Экс-глава Минюста обвинил Порошенко в нарушении Конституции

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (206)

    (обновлено: )33421
    По словам бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича, "и конституция, и закон исключают возможность прекращения гражданства, если лицо не имеет другого гражданства вообще".
    Александр Лавринович
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко с нарушением конституции лишил гражданства бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявил бывший министр юстиции Украины Александр Лавринович.

    "Указ о лишении гражданства выдан с нарушением конституции Украины и закона "О гражданстве Украины". И конституция, и закон исключают возможность прекращения гражданства, если лицо не имеет другого гражданства вообще. Даже если при вступлении в гражданство Украины были какие-то ошибки, неточности, или скрыта какая-то информация. А это решение принято чисто по политическим мотивам", — сказал Лавринович РИА Новости в четверг.

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    УНИАН
    Потасовка сторонников Саакашвили с полицией под АПУ

    По его словам, Саакашвили имеет полное право обжаловать это решение украинского президента в суде и будет иметь неплохие шансы выиграть дело.

    Лавринович также отметил, что сейчас Саакашвили находится в статусе "лица без гражданства". В этом статусе он имеет право просить политическое убежище или статус беженца. Вместе с тем, Саакашвили находится в США абсолютно легально, даже после лишения его гражданства Украины. Однако Лавринович не стал прогнозировать, какие действия предпримут украинские власти в случае возвращения Саакашвили в Украину.

    "В данном случае право вообще не работает, поэтому дальнейшие действия будут такими, как решит глава государства. Прогнозировать достаточно сложно", — добавил Лавринович.

    Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства

    Бывший президент Грузии заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну.

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