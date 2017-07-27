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    Фотоленты

    Фотоитоги 27 июля: потасовки на митинге за Саакашвили, День крещения Украины-Руси

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (206)

    (обновлено: )15520
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий. Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестный ход к Киево-Печерской лавре по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Пожарный вертолет опускает воду, чтобы погасить лесной пожар в Вила-Велья-де-Рдао, недалеко от Каштелу-Бранку, Португалия
    Во Львове почтили память жертв Скныловской трагедии
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    Виталий Кличко на встрече с протестующими на Дарнице
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    В Днепре взорвалась машина с девушкой-водителем
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре.
    Украинское фото
    Крещение Киевской Руси-Украины
    Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестний ход к Киево-Печерской лавре.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий. Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестный ход к Киево-Печерской лавре по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий. Молебен УПЦ МП на Владимирской горке и крестный ход к Киево-Печерской лавре по случаю Дня Крещения Руси в Киеве.
    Украинское фото
    Пожарный вертолет опускает воду, чтобы погасить лесной пожар в Вила-Велья-де-Рдао, недалеко от Каштелу-Бранку, Португалия
    Пожарный вертолет опускает воду, чтобы погасить лесной пожар в Вила-Велья-де-Рдао, недалеко от Каштелу-Бранку, Португалия.
    REUTERS Rafael Marchante
    Во Львове почтили память жертв Скныловской трагедии
    Во Львове почтили память жертв Скныловской трагедии.
    УНИАН
    Силовики заблокировали офис ОУН в Киеве, возле прошел крестный ход УПЦ МП
    Силовики заблокировали офис ОУН в Киеве, возле прошел крестный ход УПЦ МП
    Украинское фото
    Виталий Кличко на встрече с протестующими на Дарнице
    Виталий Кличко на встрече с протестующими на Дарнице.
    Facebook Vladislav Bondarenko
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    Встреча певицы Рианны с первой леди Франции Бриджит Макрон.
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
    В Днепре взорвалась машина с девушкой-водителем
    В Днепре взорвалась машина с девушкой-водителем.
    Информатор/Сергей Марченко

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    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ.

    Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили в четверг потасовку с полицией неподалеку от здания Администрации президента. 

    Участники акции собрались возле стелы Независимости, где начали митинг. После этого они отправились по улице Институтской к зданию Администрации президента Украины, где планировали продолжить акцию. Однако полиция перекрыла улицу Банковую, на которой находится Администрация, и не пропустила участников акции. Сторонники Саакашвили предприняли попытку прорыва оцепления силовиков, в результате между ними завязалась потасовка. После непродолжительных толканий ситуация стабилизировалась, полиция никого не задерживала.

    Смотрите также: За Михо. В центре Киева проходит митинг в поддержу Саакашвили

    В четверг в Киеве проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Крещения Руси — Украины. В этом году они продлятся четыре дня — с 27 по 30 июля. В Киев съехались тысячи паломников, чтобы помолиться чудотворным иконам на Владимирской горке. Сообщается, что в молебне приняли участие около 10 тысяч верян.

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