Фотоитоги 27 июля: потасовки на митинге за Саакашвили, День крещения Украины-Руси

Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили в четверг потасовку с полицией неподалеку от здания Администрации президента.

Участники акции собрались возле стелы Независимости, где начали митинг. После этого они отправились по улице Институтской к зданию Администрации президента Украины, где планировали продолжить акцию. Однако полиция перекрыла улицу Банковую, на которой находится Администрация, и не пропустила участников акции. Сторонники Саакашвили предприняли попытку прорыва оцепления силовиков, в результате между ними завязалась потасовка. После непродолжительных толканий ситуация стабилизировалась, полиция никого не задерживала.

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В четверг в Киеве проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Крещения Руси — Украины. В этом году они продлятся четыре дня — с 27 по 30 июля. В Киев съехались тысячи паломников, чтобы помолиться чудотворным иконам на Владимирской горке. Сообщается, что в молебне приняли участие около 10 тысяч верян.