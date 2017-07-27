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    Фотоленты

    Потасовка сторонников Саакашвили с полицией под АПУ

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (206)

    (обновлено: )19431
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    УНИАН
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    УНИАН
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    УНИАН
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    УНИАН
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    REUTERS Valentyn Ogirenko

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    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ

    Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили в четверг потасовку с полицией неподалеку от здания Администрации президента, сообщает корреспондент РИА Новости.

    Участники акции собрались возле стелы Независимости, где начали митинг. После этого они отправились по улице Институтской к зданию Администрации президента Украины, где планировали продолжить акцию. Однако полиция перекрыла улицу Банковую, на которой находится Администрация, и не пропустила участников акции. Сторонники Саакашвили предприняли попытку прорыва оцепления силовиков, в результате между ними завязалась потасовка. После непродолжительных толканий ситуация стабилизировалась, полиция никого не задерживала.

    Смотрите также: За Михо. В центре Киева проходит митинг в поддержу Саакашвили

    Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства

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